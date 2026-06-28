No pronuncia su nombre, pero esta frase de Jordi Évole va claramente dirigida a Iker Jiménez

El periodista Jordi Évole ha participado este sábado en el festival de elDiario.es y no ha dudado en dedicarle una frase, sin necesidad de nombrarle, al presentador de Horizonte, Iker Jiménez.

"Lo que sí es muy importante para mí. En un momento como este. En el que hay un auge peligroso de programas, en este caso de televisión, que lo que están haciendo es intoxicar. Intoxicar de una manera, bueno, totalmente descarada...", ha señalado, en primer lugar.

Acto seguido, Jordi Évole no ha dudado en asegurar que "no es muy normal que, en este país, el señor que nos explicaba que venían los ovnis, ahora nos esté explicando la corrupción del país".

"Con todo el respeto por la sabiduría previa sobre lo paranormal. Pero lo paranormal no puede llevarse a lo normal", ha expuesto, antes de reiterar que "es muy grave lo que está pasando".

Évole ha proseguido hablando de Horizonte, criticando que el programa "es líder de audiencia ahora". "No se lo digo en broma. Es líder de audiencia en su franja. Se dicen cosas muy locas que al día siguiente están en los bares, en las calles", ha apuntado.

"Estamos absorbidos por una especie de teoría de la conspiración perpetua, que yo también intentaría rebajar. Si ustedes ven un programa al que va a Aldama, no se lo crean", ha sentenciado el presentador de Lo de Évole.

"Me encanta que gane la selección"

El periodista también ha explicado que "a veces a la gente de izquierdas se nos niega el poder ser españoles". "Me jode un poco. Parece que ves a la selección española y no puedes ser de izquierdas. A mí me encanta que gane la selección, vibro y me he levantado a las dos de la mañana para ver el partido de Uruguay", ha señalado.

Évole también ha destacado, en referencia a los medios de comunicación, que "el carrusel de información constante nos está convirtiendo en yonquis del acontecimiento". "No puede ser que cada día estemos ante el fin del mundo. Hay una guerra por tener una constante última hora que yo creo que no existe. Ha conseguido que mucha gente se haya enganchado a esa última hora", ha añadido.

El comunicador ha hablado del "caballo desbocado" por "querer tener pendiente a la gente de todo lo que pase". "Es necesario el análisis, me gusta el formato tertulia, pero la opinión de alguien tampoco me tiene que hacer cambiar de opinión", ha expuesto.