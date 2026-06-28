La inmensidad de Rusia juega ahora en su contra: un analista experto en geopolítica explica cómo Ucrania desborda sus defensas antiaéreas con enjambres de drones

Hace poco más de cuatro años que Rusia decidió invadir territorio ucraniano; dicho acontecimiento ha desatado una guerra que parece interminable, por lo menos en el futuro cercano.

Los movimientos militares entre ambos bandos son constantes y recientemente Kiev ha demostrado su poderío aéreo mediante la utilización de drones para ejecutar ataques precisos, afectando a los rusos en diversos frentes. Así lo informa el diario estadounidense The Wall Street Journal, a través de uno de sus más recientes artículos.

Denys Shtylerman, uno de los principales fabricantes de vehículos aéreos no tripulados para las Fuerzas Armadas ucranianas, se refiere al éxito que está experimentando la milicia del presidente Volodímir Zelenski, gracias al uso de dichos artefactos.

“Simplemente utilizamos un gran número de drones y lograron saturar los sistemas de defensa aérea rusos”, declara. Cabe mencionar que, a raíz de este tipo de arremetidas, Moscú no solamente está sufriendo en términos de la propia defensa aérea, sino que infraestructuras portuarias, refinerías de petróleo e industrias militares también se han visto perjudicadas.

A tal punto que la economía nacional se ha visto resentida. Prueba de ello han sido las restricciones que está padeciendo el país en cuanto a la venta de combustible y el aumento de precio del mismo.

Desde marzo, más de dos docenas de ataques contra refinerías de petróleo rusas han paralizado cerca del 20 % de la capacidad de refinación de la nación, conforme expone el medio norteamericano.

La reflexión por parte del especialista militar

El punto de inflexión en el cual Ucrania ha reforzado su fuerza aérea fue a inicios del presente año. Desde ese entonces, está produciendo más y mejores drones de largo alcance, y está incorporando misiles de crucero de fabricación nacional a su arsenal.

“Los ataques se han vuelto más efectivos porque la tecnología es mejor y Ucrania tiene la capacidad de realizar ataques a gran escala con mayor frecuencia que antes”, afirma Michael Kofman, analista militar de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Para terminar, el experto subraya cómo el aspecto geográfico también está jugando en contra del Kremlin. “La defensa aérea rusa tiene que cubrir una línea de frente de 1.200 kilómetros”, concluye.