Alcaraz cumple su promesa y cambia otra vez de 'look' tras ganar el US Open: "Estamos locos"

"Va a ser todavía mejor". Esas fueron las palabras de Carlos Alcaraz cuando le preguntaron en rueda de prensa si mantendría su pelo rapado. El tenista prometió que si ganaba el US Open cambiaría otra vez de look y que sería todavía más impactante.

Dicho y hecho, Alcaraz se llevó el trofeo a casa el pasado domingo, consiguiendo su sexto Grand Slam y recuperando el número uno ante Jannik Sinner, y a su regreso a Murcia ha cumplido su promesa.

El tenista ha visitado a su peluquero de confianza, Víctor Martínez, que ya había avanzado que el cambio sería radical. Después de raparse prácticamente al cero, Alcaraz ha apostado ahora por el rubio platino.

"Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra... Nuevamente número 1 y look nuevo", ha escrito Martínez, que ya se ha convertido en una celebridad entre los fans de Alcaraz por los cortes de pelo que hace al murciano.

Además de teñir al tenista de platino, Martínez también le ha rapado toda la parte posterior de la cabeza al deportista, que suele lucir todo tipo de degradados antes de los torneos. "Estamos locos", ha bromeado el peluquero en el pie de foto de la publicación en la que desvela el nuevo look.

El pelo de Alcaraz ha sido tema de conversación durante todo el US Open desde que apareció en su partido de primera ronda con el pelo completamente rapado. Ante el shock de muchos de sus seguidores, periodistas e incluso compañeros, el tenista desveló qué había pasado para terminar con ese look.

"Tenía el pelo muy largo y antes del torneo tenía muchísimas ganas de cortármelo. De repente, mi hermano... no entendió la máquina. Simplemente me lo cortó y la única manera de arreglarlo fue raparlo todo", explicó Alcaraz, que había comentado que Nueva York era demasiado lejos para Martínez y que por eso se había puesto en manos de su hermano Álvaro.