Alcaraz se corona como número uno del mundo tras vencer a Sinner en la final del US Open 

Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo de la ATP. El tenista español ha logrado regresar al primer puesto tras vencer al italiano Jannik Sinner por (2-6,6-3,1-6,4-6) en la final del US Open, el broche perfecto en el último Grand Slam de la temporada.

Con esta, italiano y español se han disputado las tres últimas finales de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y, ahora, el Abierto de Estados Unidos). En esta última ocasión el encuentro comenzó con retraso debido a las medidas de seguridad por la presencia del presidente de EEUU, Donald Trump, y un breve caos para entrar a la Arthur Ashe.

El primer set del duelo fue para Alcaraz (2-6), quien se mantuvo sólido y superior en esta ocasión frente al italiano, que comenzó sufriendo con los cambios de ritmo del de El Palmar. Pero rápidamente se puso las pilas, el número uno del mundo cambió radicalmente su forma de jugar y le puso las cosas difíciles a Alcaraz.

Y le salió bien. Alcaraz bajó un poco el ritmo y cedió por primera vez un set en el US Open. El tenista italiano logró así sacar la ventaja para llevarse el segundo. Pero esta racha no seguiría durante mucho más tiempo.

Alcaraz inició el tercer set más contundente desde el fondo de la pista y con unas grandes derechas con las que logró sorprender a Sinner y romperle el saque. El español fue arrollador mientras el italiano no parecía encontrar la forma de disputar el set. Y no lo hizo, el tercero fue para Alcaraz con un juego que hizo levantar a la grada.

Alcaraz lo tenía todo a favor. El cuarto set lo comenzó mandando, pero no pudo aprovechar ninguna de las dos pelotas de rotura. Aún así, no decepcionó y dio un paso al frente con unos turnos de saque potentes en lo que el murciano, ahora sí, aprovechó su oportunidad y sacó ventaja con un indiscutible 4-6. Y puso así el último juego, set y partido.