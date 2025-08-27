El peluquero de Alcaraz dicta sentencia sobre su comentado corte de pelo

Carlos Alcaraz está siendo el protagonista indiscutible del US Open, el último Grand Slam del año. El murciano se juega estos días recuperar el número 1 del mundo si gana el torneo, arrebatándoselo a Jannik Sinner, pero cada paso que da se convierte en noticia.

Primero el tenista acaparó todas las miradas junto a Emma Raducanu el torneo de dobles mixto, desatando las fantasías de miles de fans que siguen esperando un romance entre ellos. Por ahora, simplemente han formado pareja en dobles, perdiendo en primera ronda pero ganándose al público.

Este lunes, Alcaraz volvió a ser el tema de conversación del día horas antes de salir a pista para su primer partido contra Reilly Opelka por su radical corte de pelo. El tenista apareció con la cabeza completamente rapada, dejando en shock con el cambio a muchos de sus compañeros, como Francis Tiafoe.

Aunque muchos pensaron en un primer momento que Alcaraz se había llevado a Nueva York a su peluquero de confianza, Víctor Martínez, el tenista confirmó que Estados Unidos era "demasiado lejos" para él y que el artífice del cambio de look había sido su hermano mayor, Álvaro.

"Tenía el pelo muy largo y antes del torneo tenía muchísimas ganas de cortármelo. De repente, mi hermano... no entendió la máquina. Simplemente me lo cortó y la única manera de arreglarlo fue raparlo todo", explicó Alcaraz.

Después del revuelo generado, Víctor Martínez no dudó en compartir una fotografía de Alcaraz tras su victoria en primera ronda en stories comentando el cambio de look. “Puedes hacer lo que quieras, tienes permiso”, comentó el peluquero.

A pesar de que el cambio de look no era el que tenía en mente, Alcaraz se lo ha tomado con humor, llegando incluso a preguntar al público tras su victoria si les gustaba el corte, ganándose el aplauso de los espectadores.