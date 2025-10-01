Ana Milán y Lorena Durán, embajadoras de la diversidad en la pasarela de Semana de la Moda de París

Desde el pasado lunes París luce vestida de fiesta, pero no de cualquier fiesta. La Semana de la Moda de la capital francesa es estos días el epicentro del lujo y punto de encuentro de las celebrities más cotizadas del mundo, desde Madonna a Zendaya pasando por Ana de Armas o Rosalía.

Los desfiles se suceden en idílicos escenarios como el Louvre, el Grand Palais, el Jardín de las Tullerías, el museo Rodin o el Hotel de Ville.

En este emblemático edificio se celebró el lunes Le Défilé organizado por L'Oréal Paris, partner oficial de la Semana de la Moda, que se convirtió una vez más en una fiesta de la la igualdad, la inclusión y la sororidad. Gillian Anderson, Viola Davis, Jane Fonda, Eva Longoria o Kendall Jenner, todas embajadoras de la marca, se subieron a la pasarela para lanzar un mensaje de diversidad y feminismo.

Ana Milán el desfile de L'Oreal. WWD via Getty Images

Y entre ellas no pasó desapercibida la participación de la española Ana Milán, enfundada en un vestido blanco, de mangas voluminosas y corte sirena, firmado por Gaby Charbachy.

La actriz asegura que para ella este desfile fue un sueño: "Me va a estallar el corazón de tanto amor, de tanta alegría, de tanto piropo dicho de mujer a mujer". Y en sus redes sociales desvelaba lo único que pidió: "Llevar algo personal, la pulsera que mi abuela María le regaló a mi madre y ella me regaló a mí. Quería que estuvieran conmigo, quería que desfilaran, quería que viajáramos y cumpliéramos un sueño juntas".

Lorena Durán en el desfile de Etam. Gamma-Rapho via Getty Images

Al día siguiente, fue otra española, la modelo sevillana Lorena Durán, la que pisó fuerte sobre la pasarela del Etam Live Show organizado en el Palais Brongniart por la firma de lencería. Durán desfiló con un conjunto de bragas y sujetador negros y unas medias estampadas con motivos florales.

Para la modelo sevillana de tallas reales, que se ha convertido en una de las maniquíes españolas más cotizadas, no era su primera vez, pues el año pasado también formó parte del show de la famosa marca de lencería francesa de la que es imagen.