Cómo Unisa Europa está reinventando la industria del calzado en España con sostenibilidad y diseño

La moda sostenible ha llegado para quedarse. Ya no es una opción más, forma parte de todo un estilo de vida. Por eso, en la actualidad no se busca solo que una marca utilice materiales reciclados, sino también calidad y compromiso. La etiqueta ecológica, en definitiva, no basta.

La marca, sobre todo si es de calzado, debe ser coherente tanto en los materiales, como el diseño, el proceso de fabricación y la durabilidad de sus productos. Unisa, en este sentido, es un claro ejemplo de cómo cambiar la industria del calzado.

Reutilizar para crear calzado nuevo y duradero

Uno de los cambios principales y que se puede apreciar a simple vista son los materiales. Bajo el concepto "Reuse to create", Unisa ha creado líneas como EcoLino y EcoWool. Estas usan tejidos hechos con hilo 100% de botellas de plástico recicladas, por lo que se enfoca en convertir residuos en materia prima para desarrollar modelos como sus alpargatas Ecolino. No solo eso.

Lo más destacado de unisa-europa.com es que sus zapatos están diseñados para el día a día. Son ligeros, versátiles y muy combinables, además de muy duraderos. Esto es lo que hace realmente especiales a sus zapatos de mujer cómodos, ya que es calzado de uso diario, para diferentes ocasiones y pensado para durar años, lo que responde al enfoque de la slow fashion.

Comodidad para mayor sostenibilidad

Un zapato incómodo, por muy buenos materiales con los que esté fabricado, es un zapato condenado al olvido, o lo que es peor, a desecharlo. Por ello, el valor del calzado sostenible no solo reside en los materiales, sino también en su ergonomía.

De esta manera, se prestan a usarse durante mucho tiempo y se generan menos residuos. Esto ha servido para que Unisa se consolide como un referente en la industria sostenible, ya que desarrollan diversas tecnologías aplicadas al calzado, como por ejemplo las tecnologías ExtraWide & SuperSoft, que se encuentra en varios modelos de botines, botas o mocasines. Estas consisten en una horma más ancha que se combina con una planta más ligera y flexible, por lo que ejercen menos presión en el antepié y proporcionan una mayor sensación de amortiguación. Todo ello se traduce en una pisada más natural. Esto, junto con sus diseños, cambia por completo el enfoque en moda sostenible, puesto que las mujeres ya no tienen que elegir entre estética y comodidad.

Moda que invierte en armario

El consumo responsable lleva implícito el concepto de "valor real": cuánto usamos lo que compramos y cuánto tiempo se queda con nosotros. La industria del calzado en España está evolucionando hacia este enfoque y, en este sentido, unisa europa apuesta por la innovación técnica, pero también por la practicidad. Calidad, diseño y comodidad son las claves para que un zapato se utilice más y durante más tiempo, es decir, tenga un uso sostenible.

La verdadera revolución, por tanto, es la que se mantiene en el tiempo y es coherente con sus principios. En calzado, eso se traduce en zapatos que no renuncien a la estética, pero aboguen por materiales reutilizables, además de ergonomía.