De Frankenstein a Miércoles: los disfraces de la colección de Zara Kids para Halloween

Halloween está a la vuelta de la esquina y las tiendas se llenan de disfraces, accesorios y calabazas en cualquiera de sus formas para celebrar la noche más terrorífica del año. Son los más pequeños los que suelen disfrutar más de esta fiesta que cada vez está más instaurada en algunas zonas de España.

Buscar disfraz para la noche de Halloween es ya tan habitual como comprarlo para Carnaval y en firmas como Zara son conscientes. La marca de Inditex ha vuelto a lanzar su colección de disfraces de terror, que cada año es más amplia y cuenta con más accesorios. De hecho, para esta ocasión hay incluso una capa de Drácula para perros.

En la colección hay trajes para todos los gustos, empezando con los más clásicos, con diferentes modelos de disfraz de arlequín, de bruja o de diablo. Además, también hay bodies especialmente diseñados para bebés para que también puedan vestirse de fantasma o de calabaza.

No falta una de las tendencias clave para Halloween este año: el regreso del terror gótico y de algunos de los grandes personajes de este género cinematográfico. Entre ellos Frankenstein, Drácula o Miércoles, todos tienen su disfraz y diferentes accesorios para combinarlo.

Los disfraces de Frankenstein y Miércoles ZARA

También hay espacio en la colección para uno de los grandes magos del cine, Harry Potter, con la opción de emular al joven mago con sus gafas, además de la capa, la bufanda y la corbata del uniforme de Hogwarts en los colores de Gryffindor.

Y no sería Halloween si no hubiera esqueletos por todas partes. En este lanzamiento infantil, la firma de Inditex ha presentado varias opciones, empezando por el clásico mono negro con el esqueleto estampado en blanco en varias tallas diferentes, además de incorporar mitones y guantes.

La gran novedad llega con otro mono con capucha incluida que va más allá del clásico disfraz y brilla en la oscuridad. Perfecto para utilizar en la propia noche del 31 de octubre. Para los que prefieran no llevar un mono completo, también existe la opción de una camiseta con una calavera estampada y la misma tecnología que permite el brillo en la oscuridad.