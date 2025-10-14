Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
De Frankenstein a Miércoles: los disfraces de la colección de Zara Kids para Halloween
Moda y Belleza

Moda y Belleza

De Frankenstein a Miércoles: los disfraces de la colección de Zara Kids para Halloween

Hasta las mascotas de la casa tienen sus propios accesorios. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Un niño con un perro con una capa de DráculaZARA

Halloween está a la vuelta de la esquina y las tiendas se llenan de disfraces, accesorios y calabazas en cualquiera de sus formas para celebrar la noche más terrorífica del año. Son los más pequeños los que suelen disfrutar más de esta fiesta que cada vez está más instaurada en algunas zonas de España. 

Buscar disfraz para la noche de Halloween es ya tan habitual como comprarlo para Carnaval y en firmas como Zara son conscientes. La marca de Inditex ha vuelto a lanzar su colección de disfraces de terror, que cada año es más amplia y cuenta con más accesorios. De hecho, para esta ocasión hay incluso una capa de Drácula para perros. 

En la colección hay trajes para todos los gustos, empezando con los más clásicos, con diferentes modelos de disfraz de arlequín, de bruja o de diablo. Además, también hay bodies especialmente diseñados para bebés para que también puedan vestirse de fantasma o de calabaza. 

No falta una de las tendencias clave para Halloween este año: el regreso del terror gótico y de algunos de los grandes personajes de este género cinematográfico. Entre ellos Frankenstein, Drácula o Miércoles, todos tienen su disfraz y diferentes accesorios para combinarlo. 

  Los disfraces de Frankenstein y MiércolesZARA

También hay espacio en la colección para uno de los grandes magos del cine, Harry Potter, con la opción de emular al joven mago con sus gafas, además de la capa, la bufanda y la corbata del uniforme de Hogwarts en los colores de Gryffindor.  

Y no sería Halloween si no hubiera esqueletos por todas partes. En este lanzamiento infantil, la firma de Inditex ha presentado varias opciones, empezando por el clásico mono negro con el esqueleto estampado en blanco en varias tallas diferentes, además de incorporar mitones y guantes.

La gran novedad llega con otro mono con capucha incluida que va más allá del clásico disfraz y brilla en la oscuridad. Perfecto para utilizar en la propia noche del 31 de octubre. Para los que prefieran no llevar un mono completo, también existe la opción de una camiseta con una calavera estampada y la misma tecnología que permite el brillo en la oscuridad. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 