Del blanco al negro: el imponente 'look' de Rosalía en LOS40 Music Awards Santander 2025
En directo: la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025
Del blanco al negro: el imponente 'look' de Rosalía en LOS40 Music Awards Santander 2025

Hasta ahora, la mayor parte de los 'looks' para la promoción de 'Lux' habían sido blanco inmaculado. 

Rosalía, en la alfombra roja de Los 40 Music Awards 2025
Rosalía, en la alfombra roja de Los 40 Music Awards 2025GTRES

El blanco ha dejado paso al negro. Después de lucir desde hace meses la mayoría de sus looks en blanco impoluto, Rosalía ha hecho su primera aparición pública tras el lanzamiento de Lux vestida de negro en la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025 en Valencia. 

La artista ha posado para los fotógrafos ante una enorme expectación con un imponente estilismo de Balenciaga imponente compuesto por una falda negra de cintura baja y gran volumen, combinada con un crop top de plumas. Lo más impactante del atuendo son sus gafas, maximalistas y cargadas de brillantes. 

Rosalía en Los40 Music Awards 2025
  La cantante llevó un original look negro en Valencia.Sergio R Moreno

El look al completo es de la colección de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga, en la que las gafas que lleva la artista fueron las auténticas protagonistas del primer desfile del diseñador italiano para la firma. 

Rosalía ha combinado el imponente conjunto recogiendo su melena en una trenza y manteniendo el halo decolorado sobre su coronilla que luce desde que presentó su cuarto disco por sorpresa en la madrileña plaza de Callao. 

La parte posterior del 'look' de Rosalía
  La parte posterior del 'look' de RosalíaGetty Images

El estilismo ya era lo suficientemente imponente, así que Rosalía ha prescindido de joyas, apostando por una manicura sencilla y similar a la que se puede ver en el videoclip de Berghain, además de los labios en un tono nude rosado. 

Rosalía, en la previa de Los40 Music Awards, sin gafas
  Rosalía, en la previa de Los40 Music Awards, sin gafasGetty Images

El rompedor look no sorprende teniendo en cuenta que la catalana siempre ha defendido que le encanta expresarse a través de la moda. Sin ir más lejos, el vídeo de Berghain está lleno de joyas vintage como un vestido de la propia Balenciaga, concretamente de la colección de primavera 2004 de Nicolas Ghesquière, que luce en la escena en la que emula a Blancanieves. 

Rosalía también luce unos Rosary heels de Alexander McQueen, una pieza de coleccionista de 2003 que tienen gran protagonismo en el vídeo, con un primer plano a las tiras de las sandalias que emulan un rosario. No son las únicas referencias al diseñador británico en el videoclip, donde también luce dos tops y un vestido de diferentes colecciones. 

