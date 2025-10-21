Oro puro: el arriesgado cambio de 'look' de Rosalía para dar el pistoletazo de salida a 'Lux'

Los fans de Rosalía llevaban meses vaticinando que en el nuevo disco de la artista la estética religiosa estaría muy presente y así ha sido. Este lunes la artista presentó su nuevo proyecto, Lux, en un improvisado evento que llevó a las calles de Madrid a cientos de personas.

Alrededor de las diez de la noche, en las pantallas de la céntrica plaza de Callao se proyectó la portada del disco, que saldrá el siete de noviembre. En la imagen, Rosalía aparece con un hábito blanco, el color que lleva utilizando sin descanso en sus apariciones desde hace meses, simulando una camisa de fuerza.

Un detalle que no ha pasado desapercibido para muchos fans de la cantante que han recordado el look con el que paseó por las calles de Nueva York en mayo de 2024 que dejó atónitos a muchos. Se trataba de una cazadora de cuero en tonos crudos con correas negras que parecía precisamente una camisa de fuerza.

Rosalía, a su llegada a Callao de blanco y con su halo. EFE

La motomami volvió a vestir de blanco para su gran noche, pero lo que más llamó la atención de su look fue el pelo, con el que arriesgó. Rosalía mostró su cambio de look prácticamente al inicio de su directo en TikTok, mientras la maquillaban y la preparaban para la ocasión. Comprometida con la causa y con la estética de su nuevo proyecto, la artista se tiñó el pelo en forma de halo en la coronilla.

Rosalía decoloró directamente su pelo, simulando un halo angelical intentando conseguir un tono dorado en contraste con su larga melena negra ondulada. Una tendencia arriesgada que supone un gran impacto sobre el cabello y que demuestra que la catalana está totalmente implicada en esta nueva era.

A pesar de que el halo fue el componente beauty más llamativo de la noche, el maquillaje de la cantante en la portada de Lux también es digno de mención. Concretamente, los labios dorados que destacan sobre el resto de la imagen.

Portada de 'Lux' de Rosalía. Sony Music

Está por ver qué significa este color en el nuevo universo de la artista, habitualmente plagado de referencias. Eso sí, algunos fans de Rosalía se han acordado del bolso dorado artista belga Stef Van Looveren que tenía un pene esculpido y que escandalizó a muchos cuando lo utilizó hace ya cuatro años.