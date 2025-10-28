Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las sandalias de rosarios y otras joyas 'vintage' que Rosalía ha rescatado para el videoclip de 'Berghain'
Las sandalias de rosarios y otras joyas 'vintage' que Rosalía ha rescatado para el videoclip de 'Berghain'

La artista ha presentado el primer adelanto de 'Lux' dejando claro que la moda vuelve a estar presente. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, en una escena de 'Berghain'YOUTUBE

Además de hacerlo con sus letras y sus canciones, Rosalía siempre se ha expresado a través de la moda. La artista ha ido adaptando su estética a sus proyectos y, de hecho, la catalana comenzó a dar pistas de que Lux estaba cerca a través de sus estilismos, mayoritariamente en blanco en los últimos meses. 

Ese blanco que representa la pureza vuelve a estar presente en el videoclip Berghain, el primer single del nuevo disco en el que la artista se atreve con el canto lírico en alemán acompañada de una orquesta sinfónica. En una de las escenas, Rosalía aparece planchando rodeada por los músicos ataviada con un vestido blanco que sobresale en todo el plano. 

En otra de las escenas más analizadas del vídeo, en la que Rosalía emula a Blancanieves, la moda también juega un papel fundamental. La artista aparece ataviada con un lazo rojo y un vestido plisado en rosa palo, la misma paleta de colores que en su portada del pasado agosto para la revista Elle en la que ya adelantaba alguna pista sobre Berghain

Pero el vestido que la catalana luce en la escena no es un vestido cualquiera. Se trata de un diseño de Nicolas Ghesquière para Balenciaga, concretamente de su colección de Primavera 2004, que la artista ha rescatado a través de la tienda de moda vintage de Barcelona Algo Bazaar. 

La cantante y su estilista para este videoclip, José Carayol, también han recurrido a ellos para el accesorio estrella de la propuesta: las sandalias de rosarios que luce Rosalía cuando llega a casa en los primeros compases de Berghain. La cámara hace un primer plano a los pies de la artista y no es para menos, ya que se trata de los conocidos como Rosary heels de Alexander McQueen, una pieza de coleccionista. 

  Primer plano de las sandalias de Alexander McQueen que lleva Rosalía en el vídeo de 'Berghain'YOUTUBE

El diseñador británico presentó varios modelos de este calzado en su colección de Primavera 2003, todos caracterizados por cuentas colocadas sobre las tiras de las sandalias que emulan un rosario. Actualmente, solo pueden comprarse en webs de segunda mano o subastas. 

De la misma colección de McQueen es el top con botones bordados que lleva Rosalía cuando está en la cama en la parte final del vídeo y los comentarios intrusivos vuelven a asaltarla para convertirse en pesadilla. 

Los fans se han quedado con las ganas de ver en el videoclip la camiseta que captó la atención de muchos en el teaser, con la frase My intrusive thoughts sound like this (Mis pensamientos intrusivos suenan así). Está por ver si el frame forma parte de otro visual de Lux o si simplemente se grabó para promocionar el primer sencillo del disco. Lo que está claro es que muchos no tardarán en replicarla. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

