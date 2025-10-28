Las sandalias de rosarios y otras joyas 'vintage' que Rosalía ha rescatado para el videoclip de 'Berghain'

Además de hacerlo con sus letras y sus canciones, Rosalía siempre se ha expresado a través de la moda. La artista ha ido adaptando su estética a sus proyectos y, de hecho, la catalana comenzó a dar pistas de que Lux estaba cerca a través de sus estilismos, mayoritariamente en blanco en los últimos meses.

Ese blanco que representa la pureza vuelve a estar presente en el videoclip Berghain, el primer single del nuevo disco en el que la artista se atreve con el canto lírico en alemán acompañada de una orquesta sinfónica. En una de las escenas, Rosalía aparece planchando rodeada por los músicos ataviada con un vestido blanco que sobresale en todo el plano.

En otra de las escenas más analizadas del vídeo, en la que Rosalía emula a Blancanieves, la moda también juega un papel fundamental. La artista aparece ataviada con un lazo rojo y un vestido plisado en rosa palo, la misma paleta de colores que en su portada del pasado agosto para la revista Elle en la que ya adelantaba alguna pista sobre Berghain.

Pero el vestido que la catalana luce en la escena no es un vestido cualquiera. Se trata de un diseño de Nicolas Ghesquière para Balenciaga, concretamente de su colección de Primavera 2004, que la artista ha rescatado a través de la tienda de moda vintage de Barcelona Algo Bazaar.

La cantante y su estilista para este videoclip, José Carayol, también han recurrido a ellos para el accesorio estrella de la propuesta: las sandalias de rosarios que luce Rosalía cuando llega a casa en los primeros compases de Berghain. La cámara hace un primer plano a los pies de la artista y no es para menos, ya que se trata de los conocidos como Rosary heels de Alexander McQueen, una pieza de coleccionista.

Primer plano de las sandalias de Alexander McQueen que lleva Rosalía en el vídeo de 'Berghain' YOUTUBE

El diseñador británico presentó varios modelos de este calzado en su colección de Primavera 2003, todos caracterizados por cuentas colocadas sobre las tiras de las sandalias que emulan un rosario. Actualmente, solo pueden comprarse en webs de segunda mano o subastas.

De la misma colección de McQueen es el top con botones bordados que lleva Rosalía cuando está en la cama en la parte final del vídeo y los comentarios intrusivos vuelven a asaltarla para convertirse en pesadilla.

Los fans se han quedado con las ganas de ver en el videoclip la camiseta que captó la atención de muchos en el teaser, con la frase My intrusive thoughts sound like this (Mis pensamientos intrusivos suenan así). Está por ver si el frame forma parte de otro visual de Lux o si simplemente se grabó para promocionar el primer sencillo del disco. Lo que está claro es que muchos no tardarán en replicarla.