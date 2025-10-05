Del estadio a las tiendas: por qué son tendencia la camiseta de fútbol o el polo de rugby 

Si hace unos años las mallas y los conjuntos para hacer deporte en el gimnasio comenzaron a dejarse ver más en las calles y después las zapatillas deportivas se convirtieron en un gran objeto de deseo, ahora llega la moda de las camisetas futboleras y del polo de rugby.

Mientras que en el caso de la camiseta de fútbol la tendencia se ha consolidado en los últimos meses, el polo será una de las prendas clave de este otoño en todos los colores imaginables. Ambas corrientes no solo tienen en común el aspecto deportivo, sino un halo de nostalgia que se remonta a los noventa y principios de los 2000.

“La estética deportiva actual, especialmente en disciplinas como el rugby o el fútbol, mira hacia atrás, a un momento en el que las prendas deportivas comenzaron a integrarse de forma natural en nuestros looks del día a día”, explica Esther Batalla, coordinadora academica de la escuela de moda del Istituto Europeo di Design (IED).

La experta recuerda que “fue una gran tendencia que marcó gran parte de la estética de estos años, llegando a convertirse incluso en una de sus principales características”. “La reintroducción de esta tendencia nos ayuda a redefinir esta estética y continuar alimentando la relevancia de aquella época”, cuenta Batalla en referencia a la enorme cantidad de modas de principios de los 2000 que han vuelto a inundar los armarios en los últimos años.

Esa nostalgia también ha llenado el cine de remakes y voces que piden que vuelva la comedia romántica de la época, la música con la estética de las grandes popstars, pero donde más evidente ha sido es en la moda. “Y la moda deportiva no iba a ser menos. Un sector tan influyente como este, revisita ese imaginario colectivo de los 2000 con nostalgia, reintroduciendo códigos estéticos a través de detalles sutiles, muchas veces imperceptibles a simple vista”, comenta Batalla.

Blokecore o cómo llevar el fútbol a la calle

¿Plantarse en la víspera de la gala Met con una falda maxi y unas botas de fútbol? Eso hizo Rosalía el pasado mes de mayo, luciendo un modelo de New Balance con tacos que dejó claro que el fútbol volvía a entrar de lleno en la moda. En los últimos meses, equipos desde primera división a tercera regional también han modificado con IA una fotografía de Dua Lipa para añadirle sus uniformes.

La cantante ni siquiera lleva una camiseta de fútbol en la imagen original, pero sí está vendiendo su propia versión como merchandising de la gira Radical Optimism. Una estrategia que también está siguiendo Oasis en colaboración con Adidas y que este verano inundó las calles, agotando en pocos minutos los dos modelos: uno en celeste y otro negro.

Este fenómeno podría explicarse con el blokecore, la tendencia que ha ido creciendo en los últimos años en TikTok que consiste en lucir camisetas de fútbol, especialmente clásicas de los noventa, con pantalones anchos, vaqueros de corte recto o shorts. El look se completa con unas deportivas también de inspiración noventera como las populares Gazelle de Adidas.

Las marcas de lujo tampoco han escapado a la tendencia, con Balenciaga diseñando sus propias camisetas de fútbol, también de estética retro. Basta darse una vuelta por redes sociales para constatar que esta prenda ha pasado de las gradas de los estadios a cualquier terraza de bar.

Harriette Richards, doctora de la Escuela de Moda y Textiles de la Universidad RMIT, explicó a The Guardian que parte del furor por esta prenda reside en que no es una tendencia que se limite a un género y que remite al aura de la cultura del fútbol de los noventa, que es completamente diferente a la actual también en lo que se refiere a estética. "Los diseños gráficos de los 90 son cool y las firmas que patrocinaban a los equipos eran diferentes. No eran marcas de casas de apuestas", comentó la experta.

La influencer Caro Daur, en un desfile combinando la camiseta de fútbol con falda y abrigo Getty Images

Esta moda ha provocado que las webs para comprar camisetas clásicas de fútbol, tanto originales como imitaciones, hayan subido como la espuma no solo online, sino también en los centros de las ciudades, donde no es raro ver establecimientos de este tipo.

El polo de rugby pijo de los 2000 vuelve a ser el rey del otoño

A pesar de que la camiseta de fútbol ha sido una de las prendas del verano y no tiene pinta de que la tendencia vaya a desaparecer, el polo de rugby parece haber tomado delantera y no hay tienda en la que no haya algún modelo este otoño.

Allá por 2023 firmas de lujo como Loewe ya presentaron algunos ejemplos como el polo azul de rayas que lucieron Rihanna y Hailey Bieber, pero esta temporada la tendencia ha saltado a marcas asequibles y de precio medio después de ser una constante en el street style de las semanas de la moda.

Hailey Bieber, con el polo de Loewe Getty Images

El polo de inspiración rugby a rayas y de manga larga ya fue una prenda indispensable en el look de cualquier adolescente de los 2000 y ahora vuelve en su versión más preppy, haciendo que a pesar de ser una prenda de inspiración deportiva, la manera de combinarlo no tenga nada de sport. De hecho, además de con vaqueros, entre las propuestas de las marcas están combinar esta prenda con faldas tanto maxi como mini, vestidos y con todo tipo de calzado, desde deportivas hasta botas de tacón.

Una joven este mes de septiembre en Nueva York combinando polo de rugby con falda de tul. Getty Images

¿Por qué ha vuelto ahora el polo de rugby? Según Esther Batalla, moda y deporte se retroalimentan y se ven influenciados entre sí. "Del mismo modo que el circuito de la moda afecta claramente a las tendencias que vemos a pie de calle cada temporada, el calendario de los distintos eventos deportivos puede llegar a marcar grandes tendencias por mera actualidad", explica la profesora del IED.

Una muestra clara es la Eurocopa Femenina de este verano, que dio el impulso que le faltaba a la camiseta de fútbol. "Ambos sectores están fusionados, crean gran expectación y hacen marcar en el calendario. Por ejemplo, el lanzamiento de las camisetas de fútbol para cada nueva temporada o de qué manera han redefinido o no su inspiración deportiva las marcas de moda más influyentes cada temporada", comenta Batalla. Un ejemplo de cómo inspirarse en el deporte puede ser el reciente boom del tenis que están utilizando firmas como Miu Miu o la marca de joyería Missoma y que no tardará en llegar a las tiendas y a las calles.