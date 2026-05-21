Zapatero no hará declaraciones ante los medios hasta comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio

La imputación del socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha provocado un terremoto político. De hecho, según han adelantado fuentes cercanas al expresidente a RTVE, el político no hará declaraciones ante los medios de comunicación hasta después de su declaración en la Audiencia Nacional, que tiene previsto que se celebre el próximo 2 de junio.

Habrá que esperar hasta esa fecha para poder escuchar al socialista, a quien ministros como Óscar López han apoyado. "Confío en Zapatero, creo en Zapatero y defiende a Zapatero, pero porque lo conozco hace 26 años y todo lo que he vivido es lo contrario". "Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar los que le acusan", ha agregado el mismo, según recoge RTVE.

Otra de las figuras que se ha mostrado a favor de la continuidad del Ejecutivo ha sido el ministro Pablo Bustinduy. "Yo estoy aquí para defender el interés general", ha señalado. "Nuestra determinación está intacta", ha continuado el del ala de sumar. "Podremos perder batallas, pero no nos confundimos nunca de bando. Es la determinación con la que trabajamos cada día", ha sentenciado.

Mientras tanto, desde la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que "Sánchez ha unido su destino al de Zapatero, como hizo con el destino del fiscal porque los puso ahí para mantener a la mafia con vida".

"Nos están dejando ante el mundo el primer presidente de España imputado, el primer Fiscal General del Estado condenado, la primera dama imputada y mientras tanto, Zapatero, el padrino del PSOE, ha resucitado la España de los bandos, ha impuesto una ley sectaria para vivir del pasado dividiendo a los españoles, los ha enfrentado por sexos", ha agregado la dirigente madrileña.

La imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra

Hace apenas 72 horas que conocemos la imputación del expresidente Zapatero. El socialista ha sido relacionado con un supuesto caso de blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra (por un valor de 53 millones de euros) tras la pandemia, motivo por el que se le ha llamado a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

La Audiencia Nacional se encuentra investigando la situación para conocer si el rescate sirvió para el lavado de dinero. Además, al expresidente se le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.