Gala Met, Zara y Bad Bunny: el último gol de Marta Ortega en su estrategia para reposicionar la marca  

En la Gala del Met del pasado lunes estaban todos los pesos pesados de la moda que uno pueda imaginar. Desde Dior, que vistió a estrellas como Sabrina Carpenter o Naomi Watts, hasta Chanel, que se encargó del vestidazo de una de las anfitrionas de la noche, Nicole Kidman. Por supuesto no faltó Saint Laurent, que era la firma que patrocinaba la velada y contó con rostros como Madonna, Zoë Kravitz, Charli XCX o Loli Bahía.

Junto a todos ellos estaba Zara, que no es precisamente una marca emergente pero sí que hasta hace bien poco había estado completamente alejada del lujo. Desde que Marta Ortega comenzó a ocuparse de la división de mujer de la firma y, posteriormente, asumió el cargo de presidenta de Inditex, el rumbo de la marca fue cambiando, culminando en la gala de este lunes.

La firma gallega vistió a dos invitados que no eran dos asistentes más. Por un lado Stevie Nicks, icono del rock y una de las encargadas de poner la nota musical a la velada junto a Sabrina Carpenter, que lució la primera colaboración entre Zara y John Galliano, el legendario diseñador que marcó una época durante su etapa en Dior.

Stevie Nicks, en la alfombra de la Gala Met KevinMazur/Getty Images

Por otro lado, Bad Bunny, que llamó la atención por su maquillaje, con el que pretendía envejecer 50 años. El artista lució un traje de chaqueta negro con una camisa de gran lazada que diseñó él mismo en colaboración con la marca insignia de Inditex.

El Conejo malo ya se había aliado con Zara para su espectáculo de la Super Bowl, luciendo un conjunto elaborado especialmente para la ocasión que pocos esperaban y que dejó claro que la marca gallega ya jugaba en las grandes ligas.

De dónde viene el cambio

El empeño de Zara de posicionarse como una firma premium y gozar de una identidad propia viene de lejos. En 2019, la firma cambió su logo apostando por una versión más sofisticada diseñada por Fabion Baron, un legendario diseñador de arte que ha trabajado con los nombres más prestigiosos del mundo.

Con Marta Ortega a la cabeza, la firma empezó a contratar a fotógrafos de enorme relevancia como Steven Meisel, David Sims o Mario Sorrenti para sus campañas, haciendo que muchos usuarios bromeen con que actualmente Zara hace mejores editoriales de moda que Vogue. Las modelos tampoco se quedan atrás: desde Mona Tougaard a Vittoria Ceretti pasando por Gemma Ward, Kate Moss o Mariacarla Boscono.

La firma ha centrado gran parte de sus esfuerzos en cambiar la imagen de marca, apostando por proyectos visuales cada vez más cuidados. Sin ir más lejos, el corto de Navidad Le Dîner, producido por Little Spain y protagonizado por Rossy de Palma, Diane Kruger, Damson Idris o Vincent Cassel.

Además, Zara ha empezado a introducir a través de un streaming las ventas en directo, que actualmente triunfan en China, de la mano de Cindy Crawford y Kaia Gerber. La firma gallega ha conquistado a los grandes rostros de la moda y ha firmado colaboraciones con diseñadores como Narciso Rodríguez y más especialmente con John Galliano. En marzo se anunció que el gibraltareño, que marcó una época con su trabajo en Dior, diseñará colecciones especiales para Zara durante al menos dos años.

Los primeros modelos ya se dejaron ver en la gala del Met. Además del conjunto azul medianoche de Stevie Nicks, Galliano también visitó a Marta Ortega para la velada con un vestido creado especialmente para ella.

La alianza con Bad Bunny

Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo y tiene a cualquier marca a su alcance para todo lo que quiera. Desde conciertos hasta entregas de premios. De hecho, para su gran noche el pasado febrero en los Grammy, Benito Antonio apostó por un esmoquin de alta costura de Schiaparelli hecho a medida para él.

Era la primera vez que la marca capitaneada por Daniel Roseberry hacía un traje de hombre en una alfombra roja, lo que dejaba claro la influencia y el tirón de Bad Bunny. Por eso sorprendió que en la Super Bowl, el espectáculo en directo más retransmitido del mundo, el artista puertorriqueño eligiera Zara.

Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. GETTY IMAGES

Con unos pantalones estilo chino, una camisa y una sudadera de estética deportiva en color crema, Bad Bunny lo dio todo reivindicando su cultura. Además, el artista tuvo un gesto con los trabajadores de Zara y les regaló una camiseta para conmemorar la ocasión. "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", rezaba el mensaje.

Lo cierto es que ese 'pronto' no era casual y el cantante pisó la alfombra roja de la gala del Met con un traje diseñado por él mismo en colaboración con Zara. La elección de la firma gallega volvió a llamar la atención, ya que se trata de la noche más importante y lujosa de la industria de la moda, a pesar de que en los últimos años firmas como TopShop o Gap han ido incorporándose al evento.

Bad Bunny, de Zara en la Gala del Met Gilbert Flores/Getty Images

Esta nueva alianza ha hecho que muchos se pregunten si hay algo más detrás. ¿Un puesto de embajador para Bad Bunny? ¿El diseño de una línea de ropa para la marca gallega como han hecho otros rostros conocidos como Kate Moss? Para saber si existe una colaboración a largo plazo o ha sido algo puntual habrá que esperar. Por ahora, Bad Bunny acaba de registrar las palabras 'Benito Antonio' y muchos de sus fans especulan con que podría ser para lanzar su propia firma de moda.

El poder de Marta Ortega

Desde que Marta Ortega fue nombrada presidenta de Inditex en abril de 2022, la ejecutiva ha ido ganando peso en las más altas esferas de la industria de la moda. A pesar de que su exposición mediática es bastante contenida, Ortega sí está presente en grandes eventos como la cita gala del Met o las semanas de la moda y mantiene estrechos lazos con nombres como Naomi Campbell, a quien acompañó cuando recibió la Orden de las Letras y las Artes de Francia, o Anna Wintour.

Linda Evangelista y Marta Ortega, en un evento de Zara en Nueva York WWD via Getty Images

La que fuera editora de Vogue durante casi cuatro décadas visitó el pasado mes de enero la sede de Inditex en Arteixo, lo que deja ver que su relación con Ortega es relativamente cercana, algo que la presencia de la hija de Amancio Ortega en la gala del lunes refuerza.

Además de su trabajo al frente de Inditex, Ortega también tiene su fundación, que nació con el objetivo de convertir A Coruña en un referente cultural y de moda, algo que ha conseguido con creces en los últimos años. Desde 2021, la fundación MOP organiza cada año una exposición de fotografía de moda en el Muelle de la Batería, en el puerto de la ciudad.

Marta Ortega junto a Naomi Campbell y Benjamin Lindbergh en la inauguración de la exposición sobre Peter Lindbergh. Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Lindbergh, Meisel o Leibovitz han sido algunos de los grandes nombres homenajeados que, en algunos casos, nunca habían tenido una muestra dedica únicamente a ellos en España. Estas exposiciones no solo permiten que tanto coruñeses como cualquier aficionado pueda disfrutar de la fotografía de manera gratuita, sino que congregan a un nutrido grupo de pesos pesados en la noche de la inauguración. Nombres que dejan claro que Marta Ortega tiene poder de convocatoria y mucho que decir en la industria.