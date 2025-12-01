El abrigo de moda este invierno que es perfecto para los días más fríos 

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Se ha convertido en la prenda de la temporada. 

A pesar de que todavía faltan varias semanas para que empiece oficialmente el invierno, las temperaturas que se están dando estos días en la mayor parte del España ya son totalmente invernales, en algunos casos con mínimas bajando de los cero grados. 

Por eso los abrigos son la prenda estrella de esta época y no tendrán competencia ante el frío en los próximos meses. Habitualmente, estos abrigos ya sean de paño, plumas o estilo anorak, se combinan con bufanda, guantes o gorro para intentar salir a la calle y no volver con las extremidades congeladas. 

Sin embargo, esta temporada la prenda tendencia del invierno es el abrigo con la bufanda incorporada que lleva varios años siendo un básico de fondo de armario en países del norte de Europa, que suelen exportar tendencias, gracias a los modelos de la firma sueca Toteme. En un primer momento, era más habitual que estos abrigos fueran cortos y llevaran incorporada la bufanda al cuello, pero a medida que más marcas se han ido sumando a este boom hay opciones para todos los gustos. 

Desde modelos por debajo de la rodilla o incluso hasta el tobillo, en cualquier opción y tejido. A la hora de incorporar la bufanda suele haber dos versiones predominantes: o bien con un tejido exactamente igual al de la prenda con un corte cuadrado u ovalado, o bien con flecos en la parte inferior. 

El auge de esta prenda, presente este invierno tanto en marcas de fast fashion como en grandes firmas, responde a que es una opción práctica que permite ir abrigado sin tener que utilizar varios accesorios. Quizás por eso, además de los abrigos, esta temporada también haya ganado espacio en las colecciones el jersey con bufanda también incorporada. 

Al igual que con el abrigo, da igual el tejido o el corte y hay modelos para todas. Desde estilo pañuelo hasta la bufanda más clásica, pasando por volúmenes que casi podrían considerarse una pequeña capa. 

El mes de diciembre es todavía un buen mes para hacerse con una de estas prendas ya que todavía queda mucho invierno y la mayoría de firmas y grandes superficies enganchan los grandes descuentos del Black Friday y el Cyber Monday con ofertas pensadas en compras navideñas a las que luego dan el relevo las primeras rebajas. 

