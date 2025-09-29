El flequillo reina este otoño: ¿cortina o pixie?

Blanca Suárez con las dos versiones de flequillo que son tendencia esta temporada.

Acaba el verano, llega el otoño y es momento de sanear nuestro cabello y renovar nuestra imagen. Somos muchas y muchos los que nos planteamos un nuevo corte de pelo o un nuevo color inspirándonos en las alfombras rojas o en las tendencias que se muestran en redes sociales.

Aseguran los que saben de esto que, en cuanto a color, estos meses se tiñen de marrón, en el pelo y en la ropa. "Los tonos marrones se llenan de matices mocca, mocca mousse y mocca ceniza, que aportan un aire fresco y sofisticado, alejándose de las morenas iluminadas y favoreciendo tonos más profundos y armoniosos", afirman los estilistas de la hair boutique Oramai, situada en Madrid.

En lo que a cortes de pelo se refiere, llevamos semanas viendo, y desde este salón también lo confirman, que el rey es el flequillo, y en dos versiones: el flequillo largo, en cortina, y el microflequillo, en pixie.

Blanca Suárez en el Festival de San Sebastián. JUAN NAHARRO GIMENEZ

En la versión flequillo mínimo, con elaborado moño, se dejó ver Blanca Suárez la pasada semana en el Festival de San Sebastián y desde entonces se ha convertido el mejor ejemplo de esta tendencia. Es una apuesta arriesgada pues se sitúa como a dos centímetros de las cejas y otorga cierto aire gótico.

Ana Rujas en el desfile de Carolina Herrera organizado en la plaza Mayor de Madrid. Pablo Cuadra

Pero no solo la actriz de El cuarto pasajero se ha atrevido con el miniflequillo. Ana Rujas también lo lució durante el desfile de Carolina Herrera en la plaza Mayor de Madrid, en su personal versión: la protagonista de Cardo lo llevaba ondulado y despeinado, potenciando una imagen más juvenil.

Sara Sálamo e Isco Alarcón en la presentación durante el Festival de San Sebastián del documental 'En silencio' dirigido por la actriz. WireImage

En cuanto al flequillo cortina, es una tendencia que ya ha arrasado en verano y que ha cautivado a numerosos rostros conocidos por su aspecto juvenil, sensual y muy favorecedor siempre que se adapte a la forma de la cara. Además, es menos arriesgado que el pixie.

Blanca Suárez en el Festival de Málaga el pasado mes de marzo. Patricia J Garcinuno

La propia Blanca Suárez ya acaparó las miradas con él el pasado mes de marzo en el Festival de Málaga, pero ahora se lo hemos visto también a Sara Sálamo, Eugenia Silva, Dakota Johnson y Jennifer Lopez.

Dakota Johnson en el Zurich Film Festival el pasado 25 de septiembre. Getty Images for ZFF

El flequillo cortina es un flequillo largo y desfilado, pegado en la raíz pero con volumen, más corto en el centro que en los lados, que se abre en medio. Si la mítica Brigitte Bardot es el ejemplo eterno de este corte de pelo, la cantante de moda, Sabrina Carpenter, también lo ha convertido en su carta de presentación.