El rapero A$AP Rocky es el nuevo embajador de Chanel: su debut en un corto con Margaret Qualley
La pareja de Rihanna es uno los rostros de la nueva era Matthieu Blazy. 

A$AP Rocky, en los premios CFDA
A$AP Rocky, en una imagen de archivoPatrick McMullan via Getty Images

El rapero A$AP Rocky, pareja de Rihanna, es el nuevo embajador de Chanel. El fichaje del artista, vinculado a la moda desde hace años y siempre aplaudido por sus elecciones estilísticas, demuestra que Matthieu Blazy ha llegado a la firma francesa dispuesto a modernizar la emblemática marca. 

Los raperos son desde hace años algunas de las figuras más cotizadas por las firmas para fichar como embajadores, pero tradicionalmente Chanel acostumbraba a apostar por otros perfiles. Además, hay que tener en cuenta que la marca no diseña una línea de moda masculina. 

"Rocky es un artista increíble que pone su corazón y su alma en cada proyecto en el que participa, además de ser un ser humano increíble", destacó Blazy al anunciarse el fichaje este sábado. 

La admiración es mutua y el rapero también se ha deshecho en halagos ante el diseñador: "La imaginación de Matthieu está empujando la moda hacia delante. Sus diseños tienen sensibilidad y a la vez son fuertes, están anclados en la realidad pero, al mismo tiempo, siempre invitan a uno a hacerse preguntas. Tengo muchas ganas de verlo en Chanel". 

Después de anunciarse su fichaje, el rapero ha tardado poco en estrenarse como embajador de la firma en un pequeño corto en el que comparte pantalla con la actriz Margaret Qualley. El vídeo, estrenado este domingo y dirigido por Michael Gondry, sigue a la pareja por el metro y las calles de Nueva York, concluyendo en una pedida de mano. 

El corto no es casual sino que es la carta de presentación de Chanel para su próximo desfile Métiers d’Art, que se celebra cada temporada en una localización diferente y este 2 de diciembre es el turno precisamente de Nueva York. 

Después de meses de rumores y prácticamente un año de trabajo para adaptarse a los códigos de la marca, Blazy debutó en Chanel a principios de octubre durante la semana de la moda de París ante el aplauso de la crítica. Con su llegada es el turno de nuevos embajadores como el propio A$AP Rocky o la actriz Ayo Edebiri, el primer fichaje de la era Blazy, que ya ha debutado sus creaciones en la alfombra roja. 

