Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La historia detrás del bálsamo labial que comparten abuelas, hijas y nietas y que cuesta menos de 3 euros
Moda y Belleza

Moda y Belleza

La historia detrás del bálsamo labial que comparten abuelas, hijas y nietas y que cuesta menos de 3 euros

Nació para hidratar los labios de los trabajadores del campo, pero ha ampliado sus usos cosméticos hasta convertirse en un imprescindible del neceser.

Mila Fernández
Mila Fernández
Mujer aplicándose bálsamo labial.Getty Images

El final del verano y los primeros días de frío también suponen un cambio en nuestro neceser de belleza. Nuestra piel tiene otras necesidades y nuestros labios también. Si la exposición al sol condiciona los cuidados durante el verano, el frío y la humedad lo hacen en el invierno.  Mantenerlos hidratados y protegidos es esencial para evitar la sequedad y las grietas típicas de esta época y la recomendación es clara: recurrir a un bálsamo labial varias veces al día.

La oferta de cacaos y cremas para los labios en farmacias, supermercados y tiendas de cosmética es de lo más variada y extensa, pero hay un bálsamo labial que se ha convertido en referente de varias generaciones: el icónico Dermo Suavina, un cosmético que cuenta con más de un siglo de vida y que es un fijo en el bolso de abuelas, madres y nietas. ¿A que te suena este envase?

El envase original de Dermo Suavina.LABORATORIOS CALDUCH

El producto superventas de los Laboratorios Calduch, que se puede comprar por menos de 3 euros, nació en 1880, cuando Vicente Calduch Solsona abrió su farmacia en Villarreal (Castellón) y dio con la fórmula para acabar con la sequedad en los labios y la nariz de los recolectores de la fruta que les impedía en muchos casos sonreír, comer, beber o besar. El bálsamo se popularizó en la comarca como Ungüent de Vila-real hasta que en 1916 pasó a llamarse Dermo-Suavina.

Aunque su misión principal sigue siendo hidratar los labios, este 'ungüento' de fórmula secreta ha ido ampliando sus usos, especialmente los cosméticos. Las abuelas lo empezaron a utilizar para dar brillo a labios e incluso a mejillas; las madres para hidratar cutículas y suavizar talones ásperos; y las nietas para elevar la mirada consiguiendo con él unas cejas definidas.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 