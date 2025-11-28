La maquilladora Huda Kattan desvela la técnica perfecta para aplicarte bien el colorete

Desde hace unos años, el colorete ha pasado de utilizarse de manera sutil para aportar rubor o efecto buena cara a aplicarse sin miedo y sin preocuparse porque se note demasiado. Pero, además de aportar luminosidad, el colorete también puede conseguir un efecto filtro si se utiliza bien.

Así lo asegura la maquilladora y empresaria Huda Kattan, fundadora de Huda Beauty, que ha desvelado los trucos para utilizar el colorete en polvo y que quede perfecto. Para la experta, lo más importante a la hora de aplicarlo no es solo que el producto tenga una buena fórmula sino la técnica con la que se hace.

¿Su opción preferida? Un método rápido y efectivo que ha bautizado como fórmula swirl. "Solo tienes que hacer swirl (remolino) en la paleta, y luego haces swirl al aplicarlo. Es muy fácil y literalmente queda precioso", apunta la maquilladora. La clave es empezar mezclando varios tonos de colorete a la vez utilizando estos movimientos circulares.

Huda Kattan, con el colorete aplicado HUDA BEAUTY

Según Kattan, este gesto consigue crear "un rubor multidimensional que evita el acabado plano" y crea un efecto filtro tras mezclar pigmentos mates y otros con mayor luminosidad. “Se adhieren a la piel de una manera aterciopelada — como terciopelo machacado, que es lo que me obsesiona ahora mismo", detalla la maquilladora.

Kattan recomienda utilizar una brocha angular de manera ascendente por la mejilla para "abrazar el pómulo" y conseguir un acabado bien difuminado. Además, la maquilladora aconseja jugar con la intensidad del colorete utilizando capas muy ligeras y repitiendo la técnica swirl si se busca un acabado más intenso.

Si se busca un efecto muy luminoso, Kattan propone aplicar un poco de iluminador sobre los pómulos, la sien y un toque en la nariz. "Aplícalo como quieras, mientras te haga sentir increíble”, así es la filosofía de la maquilladora, que recuerda que pueden utilizarse los tonos de colorete como guste más a cada uno.