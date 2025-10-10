Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los desfiles de París confirman que esta tendencia en manicura va a seguir triunfando
Está siendo uno de los estilos clave de este otoño. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Detalle de la manicura de una de las modelos en el desfile de DiorGetty Images

Las semanas de la moda no solo sirven para adelantar las tendencias que se verán en los próximos meses en lo que se refiere a prendas, bolsos o calzado, sino que también tienen un lectura en clave beauty. El primer impacto en un desfile puede ser el maquillaje o el peinado elegido para presentar una colección, pero también es importante fijarse en las manicuras. 

Uno de los ejemplos es el del debut de Jonathan Anderson en Dior, donde las uñas de las modelos eran naturales, alejadas de colores intensos, diseños creativos o uñas alargadas de gran tamaño. 

En una entrevista con la revista Vogue, el director de maquillaje de Christian Dior, Peter Philips, aseguró que fue el propio Anderson quien simplemente sugirió que las uñas del desfile fuera "simplemente pulidas". La manicurista encargada del  desfile, Ama Quashie, únicamente aplicó una capa de un tono nude de une esmalte de la firma para conseguir un efecto brillante y natural. 

  Detalle de la manicura de ChloéGetty Images

Además, la revista también menciona que en el desfile de Chloé, las indicaciones de la diseñadora Chemena Kamali también eran claras: "Uñas limpias". Al igual que en Dior, se utilizó una simple capa de esmalte para dar brillo a la uña, demostrando que la tendencia de llevar las uñas cortas y naturales no va a irse a ninguna parte. 

Este otoño, las manicuras excesivamente decoradas y muy largas han dado un paso atrás en favor de estilos más sencillos con tonos neutros o directamente con las uñas sin esmaltar simplemente bien cuidadas. 

"Estamos viviendo una tendencia clara hacia los looks más minimalistas y sofisticados, donde las uñas cortas y bien cuidadas son las protagonistas", explicaron Elena Ramos y Marta Barrero, farmacéuticas, expertas en dermocosmética y directoras del salón de belleza The Secret Lab, en un reportaje de El HuffPost

Según las expertas, este tipo de manicuras evocan "limpieza, salud y elegancia discreta", y están ganando adeptas por dar importancia a la "salud de la uña" por encima de todo. 

Más allá de este otoño, las pasarelas de París demuestran que esta tendencia no va a irse a ninguna parte y que la próxima primavera seguiremos llevando este tipo de manicuras minimalistas. 

