Los trucos de un maquillador para que el corrector quede perfecto y no se cuartee

Encontrar el tono de corrector perfecto no siempre es fácil, pero a veces resulta todavía más complicado que se funda con la piel y quede cuarteado a medida que van pasando las horas del día.

Para eso es importante aplicar un buen contorno de ojos antes de maquillarse, asegurarse de que la zona está hidratada y utilizar una fórmula que se adapta bien a nuestra piel, pero existen algunos trucos que ayudan a que el corrector quede perfecto en todo momento.

En una masterclass organizada por la marca Kosas, el maquillador Pedro Cedeño explicó algunos pasos infalibles a tener en cuenta. Lo primero que hace es utilizar un precorrector con subtono rosado, que sirve para corregir las ojeras, neutralizando la pigmentación grisácea o azulada habitual de la zona. El experto destaca además que estos precorrectores rosados están especialmente indicados para personas con subtonos de este color y señala que al utilizarlos se consigue más luz en la mirada.

Durante la demostración, Cedeño usó el Revealer Extra Brigth de Kosas en tono Magic, que incluye péptidos, ácido hialurónico y cafeína, por lo que ayuda a despertar la mirada y contiene tratamiento para que la piel no se resienta. El maquillador recomienda aplicarlo primero en la mano para evitar que haya demasiado producto y después utilizar la yema del dedo para ir aplicándolo sobre la zona de la ojera.

Precorrector Revealer Extra Bright de Kosas KOSAS

De esta forma, se evita que quede una capa demasiado gruesa y, como consecuencia, hay menos posibilidades de que se vaya cuarteando a lo largo del día y apareciendo las pequeñas arrugas que pueden producir un efecto indeseado.

Segundo paso: el corrector

Posteriormente, Cedeño recomienda utilizar un corrector ya que si solo se aplica el precorrector, el tono rosa puede hacer que en la mirada quede un 'efecto panda'. El maquillador ha empleado el Revealer concealer, un corrector con una muy buena cobertura pero con una textura cremosa que permite que lo puedan utilizar las pieles secas.

Aún así, el experto ha insistido en poner una capa muy fina de producto para evitar saturar la piel, especialmente si se ha optado por usar un precorrector.

"Si metes mucho blanco hace el ojo más pequeño" Pedro Cedeño, maquillador

¿Cómo elegir el tono de corrector adecuado para cada uno? Es una de las tareas más complicadas a la hora de decidirse por un producto u otro, pero Cedeño aconseja elegir siempre "un tono más claro" que la base que se va a utilizar para evitar que la zona se aclare demasiado.

"Si metes mucho blanco hace el ojo más pequeño", explicó el maquillador durante la demostración, matizando que aún así cada uno puede optar por el efecto que más le guste a la hora de aplicárselo.