¿Adiós al 'clean look'? La sombra de ojos azul y otras tendencias que dejan claro que el maquillaje quiere volver a ser divertido 

Si ha habido una tendencia de maquillaje que no ha tenido rival en los últimos años, ese es el clean look. Minimalista, centrada en el aspecto de la piel y utilizando cosméticos que simulaban el efecto cara lavada a pesar de que se podían llegar a utilizar una decena de productos, sus días parecen estar contados.

En los últimos meses el péndulo se ha ido inclinando hacia estilos más experimentales, con el color y las sombras de ojo como protagonistas en lugar de los sticks en tonos tostados o en gloss que han reinado estos años.

Tanto las pasarelas como las celebrities están apostando por estilos más maximalistas o más extravagantes, en los que la perfección no es el objetivo, sino que se apuesta por pasárselo bien con el maquillaje.

La sombra de ojos azul, la tendencia estrella de la temporada

Si hay una tendencia estrella en maquillaje que ha ido ganando cada vez más adeptos en los últimos meses, esa es la sombra de ojos azul. En los primeros meses de 2026, tal y como reportó el perfil Data but make it beauty , que analiza las tendencias del sector, las búsquedas de sombras azules se incrementaron hasta en un 40%.

Para ver algunos ejemplos de este boom solo hay que fijarse en rostros conocidos que han incorporado este tono a sus looks en los últimos meses. En abril, Zendaya eligió una sombra en tono cobalto con toques metalizados para una de las alfombras rojas de The Drama, mientras que la cantante Charli XCX también lució una sombra azul para su portada de British Vogue, siendo la gran protagonista del look.

En la gala del Met el pasado mayo el azul también fue el color elegido por varias invitadas para protagonizar su maquillaje, por no hablar de los looks que está dejando la artista Zara Larsson en su gira Midnight Sun. La cantante sueca y su maquilladora, Sophia Sinot, se han empeñado en que el maquillaje vuelva a ser divertido, tirando de inspiración años 2000 y con el azul como estrella en gran parte de sus extravagantes sombras de ojos.

El estilo dark o grunge de los años 90

El estilo clean girl, natural y acompañado de un moño completamente pegado al cuero cabelludo y sin un pelo fuera de sitio poco tiene que ver con la estética despreocupada o fiestera que se popularizó en los noventa o principios de los 2000. Una estética que parece estar volviendo para quedarse.

Jenna Ortega, con labios borgoña y ojos ahumados Getty Images

Actrices como Jenna Ortega o Dakota Johnson ya dejaron claro el pasado otoño que los ojos ahumados y el maquillaje estilo dark con un punto gótico estaban más presentes que nunca, apostando por ojos muy intensos con eyeliner difuminado y sombras negras o grises.

En febrero, la chica fiestera por excelencia de los noventa y principios de los 2000, Kate Moss, desfiló para Gucci con un intenso smokey eye. No fue la única ya que la mayoría de modelos sobre la pasarela lucieron larguísimos delineados o intensas sombras, provocando que en los días posteriores TikTok se llenara de recreaciones.

Kate Moss, desfilando para Gucci en febrero Getty Images for Gucci

Labios en tonos potentes o difuminados

Siguiendo las 'normas' del estilo clean girl, en los últimos años han vuelto el gloss transparente y los labiales en tonos nude, dejando de lado los rojos potentes, los rosas e incluso los perfiladores noventeros, en favor de otros que pudieran difuminarse con el tono del labio.

Las alfombras rojas del Festival de Cannes demostraron que eso está cambiando ya que actrices, modelos y artistas desfilaron mostrando diferentes tonos de rojo. Además, el pasado otoño el burdeos también se erigió como uno de los colores de la temporada.

En los últimos meses, la perfección de los labios perfilados de manera impoluta que solía acompañar al estilo clean girl también se ha ido disipando con el auge de los blurred lips. Popularizados por la maquilladora Nina Park, esta técnica para maquillar el labio consiste en utilizar un perfilador de un tono similar al del labial y difuminarlo después de aplicarlo para conseguir un efecto más natural y con mayor volumen.

La era del blush blindness

El colorete siempre ha sido tendencia. En mayor o menor medida, es uno de los productos más populares del mercado, pero en los últimos meses no deja de subir, especialmente en formatos líquidos o crema. Durante la hegemonía del clean girl, se solía utilizar para aportar un rubor natural a las mejillas o para crear un efecto piel besada por el bol.

Sabrina Carpenter, luciendo colorete en los premios BRIT WireImage/Getty Images

Sin embargo, en el último año se ha ido imponiendo el más es más y la tendencia conocida como blush blindness, que defiende que nunca es suficiente colorete y lleva a su máxima expresión eso de que 'el colorete es salud'. ¿Uno de los mejores ejemplos? Sabrina Carpenter, que ha hecho del intenso rubor una de sus señas de identidad.

Margot Robbie, en una escena de 'Cumbres borrascosas' WARNER BROS

No hay que olvidar a Cathy, el personaje de Margot Robbie en Cumbres borrascosas, que luce durante toda la película un intenso colorete utilizando productos de Chanel, Merit, Charlotte Tilbury o Rare Beauty que las fans no tardaron en imitar.

Independientemente del estilo de cada uno y con el verano a la vuelta de la esquina, lo que está claro a juzgar por las últimas tendencias es que es el momento de divertirse con el maquillaje.