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Ni lentejuelas ni tocados extravagantes: el impoluto 'look' de Loli Bahia en la Gala Met
Moda y Belleza
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Ni lentejuelas ni tocados extravagantes: el impoluto 'look' de Loli Bahia en la Gala Met

La modelo ha esquivado el 'dress code' y se ha mantenido fiel a su estilo. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Loli Bahia, en la Gala del Met 2026
Loli Bahia, en la Gala del Met 2026Getty Images

La Gala del Met se celebra cada año en paralelo a una exposición sobre moda para recaudar fondos para el Costume Institute, el departamento del Museo Metropolitano de Nueva York que alberga las colecciones textiles. Pero lo que comenzó como una mera subasta es actualmente la noche más extravagante de la moda. 

Cada año se escoge una temática, este año La moda es arte, y los invitados deben seguir el dress code, que en ocasiones implica vestidos imposibles, enormes tocados o larguísimas capas que ocupan gran parte de las escaleras del museo. 

Sin embargo, en cada edición también hay un puñado de invitados que deciden mantenerse fieles a su estilo y no complicarse demasiado. Ese ha sido el caso de la modelo Loli Bahia, que debutaba este lunes en la Gala del Met y que ha acudido vestida de Saint Laurent, firma que este año ejerce como patrona del evento. 

La supermodelo ha pisado por primera vez la alfombra del Met con un traje de Saint Laurent.
  La supermodelo ha pisado por primera vez la alfombra del Met con un traje de Saint Laurent.Gilbert Flores/Getty Images

La modelo francesa ha lucido un esmoquin clásico de la firma con pantalón de pata ancha y americana de escote pronunciado y solapas amplias que únicamente ha combinado con unos grandes pendientes que coronaban el look

Bahia ha apostado por la naturalidad también en el apartado beauty, luciendo su melena negra al natural ligeramente ondulada y un maquillaje sencillo, con ojos ligeramente ahumados para enmarcar la mirada. 

Loli Bahia, de 23 años, es una de las modelos más cotizadas del momento a nivel internacional y trabaja actualmente con las firmas de moda más relevantes del mundo. Desde la mencionada Saint Laurent hasta Chanel, para la que ha desfilado y de la que ha sido imagen en varias campañas. 

En los últimos meses, su nombre ha saltado a la palestra en España por su relación con Rosalía, de la que no se separa desde hace meses. Es habitual verla en los conciertos de la gira Lux y la propia motomami le ha dedicado canciones durante sus espectáculos, además de darle las gracias después de recibir el premio a la Mujer del Año para la revista Billboard.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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