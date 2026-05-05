¿Puedo comprarme en Zara el vestido que Marta Ortega ha llevado a la MET Gala?

Carlos Torretta y Marta Ortega Pérez asisten a la Gala del Met 2026, en el Museo Metropolitano de Arte el 4 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Con la llegada de mayo arranca oficialmente la temporada de eventos sociales, que se extenderá hasta bien entrado el otoño. Las bodas, comuniones y bautizos llenan las agendas y también disparan la búsqueda de inspiración en redes sociales y tiendas. Por eso, todas las miradas están puestas en las nuevas colecciones de invitada y especialmente en la esperada colaboración entre Zara y el exdirector creativo de Givenchy y Dior John Galliano, una de las colaboraciones más comentadas del momento.

En este sentido, la MET Gala, celebrada esta pasada madrugada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York bajo el lema Fashion is art (la moda es arte), ha sido un adelanto de esta histórica colaboración.

Marta Ortega, la mejor embajadora

Zara ha paseado por la alfombra roja más exclusiva del mundo, consolidando una estrategia que combina celebridades y alta costura, y la encargada de hacer historia ha sido Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex en su debut en la gala, junto a su marido Carlos Torretta.

Ortega lució un diseño exclusivo de Galliano para Zara. Se trata de un vestido de seda azul ultramarino, cortado al bies, acompañado de una capa. El conjunto, elegante y minimalista, reforzó su imagen como icono de estilo y adelantó la dirección estética de la futura colección. Aunque su look no seguía estrictamente el dress code, su apuesta por la sobriedad y la sofisticación fue muy aplaudida.

La mala noticia es que no estará disponible en tiendas pues este ha sido creado especialmente para ella, pero sí que anticipa el concepto y espíritu de esa colección cápsula.

Stevie Nicks inaugura una nueva era

Pero el de la hija de Amancio Ortega no fue el único diseño Made in Zara. Otro de los momentos más comentados de la noche fue cuando apareció la cantante y compositora Stevie Nicks. Ella también eligió un diseño exclusivo firmado por Galliano que sirve como adelanto de la colección que verá la luz próximamente.

El vestido, en azul noche, combinaba terciopelo y tafetán con una silueta voluminosa de inspiración histórica, uno de los sellos más reconocibles del diseñador. La propuesta, teatral y sofisticada, encajaba con la temática de la gala y recordaba a las icónicas creaciones que Galliano desarrolló durante su etapa en Dior.

El look se completó con un espectacular sombrero diseñado por Stephen Jones, reafirmando el regreso de los tocados como elemento clave en la estética de la colección. Sin embargo, este diseño tampoco formará parte de la colección comercial. Se trata de una pieza única, creada exclusivamente para la cantante.

Zara en el mundo del lujo

No es la primera vez que la firma aparece en eventos de gran categoría, ya lo hizo en la Super Bowl en el show de Bad Bunny donde eligió vestir la marca española en lugar de "alta costura" para su actuación. Ahora, el artista ha vuelto a apostar por Zara para su aparición en la alfombra de la velada más importante del mundo de la moda.

Esta vez, vistió un traje negro estructurado de la firma, acompañado de una caracterización que lo envejecía hasta los 53 años, en un guiño artístico que no pasó desapercibido. Y es que Zara, de una forma muy ambiciosa, ha llegado al lujo para quedarse, pero ¿hasta dónde está dispuesta a llegar?