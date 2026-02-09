La otra gran sorpresa de la Super Bowl: Bad Bunny vistió de Zara

Bad Bunny ha ofrecido este domingo un espectáculo de la Super Bowl histórico en el que ha reivindicado a la comunidad latina recordando que América es mucho más que Estados Unidos.

Haciendo un homenaje a Puerto Rico y con el baile como resistencia, el artista ha estado acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin como invitados especiales, pero también ha bailado en la casita junto a rostros como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G o Jessica Alba.

Ningún detalle se ha dejado al azar en la actuación de Benito: desde las sillas blancas de plástico que protagonizaban la portada de DTMF hasta el sombrero pava que ha convertido en un símbolo durante el último año. La indumentaria es importante para el puertorriqueño y por eso algunos se han llevado una sorpresa al saber que Zara firmaba el look con el que ha conquistado el estadio Levi's de Santa Clara.

Bad Bunny, durante la Super Bowl Icon Sportswire via Getty Images

El artista eligió un estilismo completo en color crema ideado por la firma gallega y los estilistas habituales de Bad Bunny, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares. Concretamente, Benito lució unos pantalones estilo chinos con una camisa y corbata a juego, pero lo que más llamó la atención fue la sudadera de estética deportiva, perfecta para la ocasión.

En la parte trasera de la prenda aparecía Ocasio, el segundo apellido del artista y el primero de su madre, Lysaurie Ocasio. Según los fans, el número 64 que aparece en la sudadera es precisamente un homenaje hacia ella, ya que nació en 1964.

"Fue un show increíble. Benito hizo una actuación memorable. Qué gran outfit", comentó Zara sobre la Super Bowl en un comunicado recogido por la edición estadounidense de Vogue.

En cuanto al calzado, tampoco es casual. El artista puertorriqueño eligió un par de deportivas también en color crema de su propia colaboración con Adidas, concretamente las BadBo 1.0 Resilience.