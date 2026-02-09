Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La otra gran sorpresa de la Super Bowl: Bad Bunny vistió de Zara
Moda y Belleza
Moda y Belleza

La otra gran sorpresa de la Super Bowl: Bad Bunny vistió de Zara

El artista puertorriqueño apostó por un 'look' en color crema de inspiración deportiva.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Bad Bunny, durante su actuación en la Super Bowl
Bad Bunny, durante su actuación en la Super BowlIcon Sportswire via Getty Images

Bad Bunny ha ofrecido este domingo un espectáculo de la Super Bowl histórico en el que ha reivindicado a la comunidad latina recordando que América es mucho más que Estados Unidos. 

Haciendo un homenaje a Puerto Rico y con el baile como resistencia, el artista ha estado acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin como invitados especiales, pero también ha bailado en la casita junto a rostros como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G o Jessica Alba. 

Ningún detalle se ha dejado al azar en la actuación de Benito: desde las sillas blancas de plástico que protagonizaban la portada de DTMF hasta el sombrero pava que ha convertido en un símbolo durante el último año. La indumentaria es importante para el puertorriqueño y por eso algunos se han llevado una sorpresa al saber que Zara firmaba el look con el que ha conquistado el estadio Levi's de Santa Clara. 

Bad Bunny, durante la Super Bowl
  Bad Bunny, durante la Super BowlIcon Sportswire via Getty Images

El artista eligió un estilismo completo en color crema ideado por la firma gallega y los estilistas habituales de Bad Bunny, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares. Concretamente, Benito lució unos pantalones estilo chinos con una camisa y corbata a juego, pero lo que más llamó la atención fue la sudadera de estética deportiva, perfecta para la ocasión. 

En la parte trasera de la prenda aparecía Ocasio, el segundo apellido del artista y el primero de su madre, Lysaurie Ocasio. Según los fans, el número 64 que aparece en la sudadera es precisamente un homenaje hacia ella, ya que nació en 1964.  

"Fue un show increíble. Benito hizo una actuación memorable. Qué gran outfit", comentó Zara sobre la Super Bowl en un comunicado recogido por la edición estadounidense de Vogue

En cuanto al calzado, tampoco es casual. El artista puertorriqueño eligió un par de deportivas también en color crema de su propia colaboración con Adidas, concretamente las BadBo 1.0 Resilience

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO