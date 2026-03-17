Zara da un golpe sobre la mesa y ficha a John Galliano para diseñar colecciones especiales

Durante décadas John Galliano fue sinónimo de Alta Costura, especialmente durante su etapa en Dior, pero su nuevo proyecto es todo lo contrario. Este martes se ha anunciado que el diseñador gibraltareño ha firmado un "acuerdo creativo" con Zara para diseñar colecciones para la firma de Inditex.

Galliano se encargará de revisitar los archivos de la marca a través de una colaboración que en principio durará dos años. El diseñador no estaba al frente de ninguna marca desde que presentó su última colección Artisanal para Maison Margiela y tal y como ha confirmado él mismo a la revista Vogue, ya ha empezado a trabajar en este nuevo proyecto.

"He estado revisando los archivos recientes de Zara y la idea es que los reescriba", ha declarado a la publicación. Según él, la idea nace de conversaciones con Marta Ortega, presidenta de Inditex, a la que conoció a través de su fundación y las exposiciones sobre fotógrafos de moda que organiza en A Coruña.

Marta Ortega, en la gala Bof 500 en París GTRES

Fue precisamente a través de esas exposiciones cuando "nació una amistad". "Me gusta lo abierta que es", comentó Galliano a Vogue, destacando que está emocionado porque es algo que no había hecho hasta ahora.

Con esta colaboración, el legendario diseñador se une a nombres como Stefano Pilati o Narciso Rodríguez, que también han lanzado colecciones con Zara. Este acuerdo, sin embargo, es más ambicioso y más a medio plazo. Se espera que se lancen dos colecciones al año y que la primera llegue a las tiendas en septiembre.

"Está siendo muy divertido y creo que es una cosa muy positiva para hacer en este momento, y muy sostenible desde el punto de vista creativo, lo que es muy interesante para mí", añadió Galliano en su conversación con Vogue. Además, ha dejado claro que hacer moda a través de una plataforma tan grande como la de Zara es "apasionante".

John Galliano es uno de los grandes nombres de la historia de la moda. Además de fundar su propia marca, fue director creativo de Dior entre 1997 y 2011, cuando fue despedido tras un incidente en un bar de París. Después de años de rehabilitación y de lucha contra sus adicciones, el diseñador se puso al frente de Maison Margiela durante una década hasta 2024, ganándose el respeto de la crítica.

Actualmente su nombre sigue siendo uno de los más cotizados en las alfombras rojas, donde en los últimos años sus looks de archivo se han convertido en sinónimo de estatus.