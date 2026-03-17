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Zara da un golpe sobre la mesa y ficha a John Galliano para diseñar colecciones especiales
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Zara da un golpe sobre la mesa y ficha a John Galliano para diseñar colecciones especiales

El diseñador revisará los archivos de la marca de Inditex.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
El diseñador John Galliano, en una imagen de archivo.
El diseñador John Galliano, en una imagen de archivo.Getty Images

Durante décadas John Galliano fue sinónimo de Alta Costura, especialmente durante su etapa en Dior, pero su nuevo proyecto es todo lo contrario. Este martes se ha anunciado que el diseñador gibraltareño ha firmado un "acuerdo creativo" con Zara para diseñar colecciones para la firma de Inditex. 

Galliano se encargará de revisitar los archivos de la marca a través de una colaboración que en principio durará dos años. El diseñador no estaba al frente de ninguna marca desde que presentó su última colección Artisanal para Maison Margiela y tal y como ha confirmado él mismo a la revista Vogue, ya ha empezado a trabajar en este nuevo proyecto. 

"He estado revisando los archivos recientes de Zara y la idea es que los reescriba", ha declarado a la publicación. Según él, la idea nace de conversaciones con Marta Ortega, presidenta de Inditex, a la que conoció a través de su fundación y las exposiciones sobre fotógrafos de moda que organiza en A Coruña

  Marta Ortega, en la gala Bof 500 en ParísGTRES

Fue precisamente a través de esas exposiciones cuando "nació una amistad". "Me gusta lo abierta que es", comentó Galliano a Vogue, destacando que está emocionado porque es algo que no había hecho hasta ahora. 

Con esta colaboración, el legendario diseñador se une a nombres como Stefano Pilati o Narciso Rodríguez, que también han lanzado colecciones con Zara. Este acuerdo, sin embargo, es más ambicioso y más a medio plazo. Se espera que se lancen dos colecciones al año y que la primera llegue a las tiendas en septiembre. 

"Está siendo muy divertido y creo que es una cosa muy positiva para hacer en este momento, y muy sostenible desde el punto de vista creativo, lo que es muy interesante para mí", añadió Galliano en su conversación con Vogue. Además, ha dejado claro que hacer moda a través de una plataforma tan grande como la de Zara es "apasionante". 

John Galliano es uno de los grandes nombres de la historia de la moda. Además de fundar su propia marca, fue director creativo de Dior entre 1997 y 2011, cuando fue despedido tras un incidente en un bar de París. Después de años de rehabilitación y de lucha contra sus adicciones, el diseñador se puso al frente de Maison Margiela durante una década hasta 2024, ganándose el respeto de la crítica. 

Actualmente su nombre sigue siendo uno de los más cotizados en las alfombras rojas, donde en los últimos años sus looks de archivo se han convertido en sinónimo de estatus. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

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