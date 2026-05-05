Sabrina Carpenter se viste literalmente "de cine" en su homenaje a Audrey Hepburn en la gala Met 2026

Como cada año, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha acogido el tradicional despliegue de vanguardias, looks y estrellas con motivo de la gala Met. Este año, la temática era 'Fashion is Art', es decir, la moda como expresión artística, por lo que hemos podido ver todo un despliegue de alta costura, pero también a famosos recreando cuadros icónicos como Madonna con Leonora Carrington o Heidi Klum convirtiéndose en una escultura.

Pero también los ha habido más sutiles como Bad Bunny convirtiéndose gracias a su maquillaje en un auténtico anciano y luciendo un traje de la colaboración de John Galliano para Zara.

Su atuendo, según la revista Vogue, es un homenaje a Charles James, diseñador que forma parte de la colección permanente del museo y reflexionaría además sobre cómo ha evolucionado el cuerpo en la moda, una próxima exposición del Met.

Pero no todo han sido artes plásticas, el séptimo arte también ha estado muy presente de la mano de Sabrina Carpenter. La artista lució un diseño de Jonathan Anderson para Dior elaborado a partir de negativos de la cinta Sabrina, protagonizada por Audrey Hepbourn, todo un homenaje a la actriz que este 4 de mayo habría cumplido 97 años.

Sabrina Carpenter, con su diseño homenaje a 'Sabrina' en la Gala Met 2026. GC Images

Pero este no fue su único look, la artista fue una de las encargadas en amenizar a los asistentes con su actuación. Interpretó su tema House Tour, de su reciente álbum Man's Best Friend y sus éxitos Espresso y Please, Please, Please.

Primero lució un diseño de 2018 de Versace Tribute con las serigrafías de Andy Warhol con las caras de Marilyn Monroe y James Dean que, tal y como recoge Vogue, aparecieron por primera vez z en la colección Pop Art de Versace de 1991 diseñada por Gianni Versace. Tras este look, Carpenter se subió al escenario junto a Stevie Nicks con un vestido dorado de flecos de Bob Mackie al puro estilo Hollywood Dorado.

Los homenajes de Carpenter al cine clásico, su fetiche en las alfombras rojas

Esta no es la primera vez que Carpenter hace un homenaje al cine clásico en sus actuaciones o apariciones en alfombras rojas. En los premios Grammy 2025 lució un vestido de Jonathan Anderson en color azul pastel que era una clara referencia al diseño que lució de Shirley MacLaine en la película What a Way to Go! [Ella y sus maridos] de 1964, especialmente por el collar de diamantes de Chopard que lucía en su espalda.

De hecho, su estilista ha declarado en más de una ocasión que Carpenter está detrás de cada estilismo y que, para ella, "las películas vintage son su mayor influencia".

Sabrina Carpenter en los Grammys 2025. Kevin Mazur/Getty Images for The

Tampoco ha faltado en los últimos años su homenaje a la que es uno de los referentes más clásicos de sus puestas en escena y, por supuesto, sus estilismos: Marilyn Monroe, a la que ha homenajeado incluso en una de las portadas de su último disco.

Sabrina Carpenter en los MTV VMA 2024. WireImage

Lo hizo en los VMA de 2024, cuando lució un vestido de Bob Mackie recubierto de cuentas plateadas de 1991, originalmente diseñado para la actuación de Madonna en los Oscar e inspirado en Marilyn Monroe, en Los caballeros las prefieren rubias.