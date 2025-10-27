Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sydney Sweeney cambia de 'look' y apuesta por el corte de pelo que nunca falla
Moda y Belleza

Adiós melena larga. 

Uxía Prieto
Sydney Sweeney, en una imagen de archivoGetty Images

Sydney Sweeney es una de las actrices del momento tanto por su trabajo como por las polémicas que la rodean. La intérprete estuvo este verano en el ojo del huracán por su comentada campaña publicitaria para la marca de vaqueros American Eagle y el jabón elaborado con agua de su bañera dirigido expresamente a hombres

Cada paso que da se documenta, por eso es uno de los rostros más fotografiados en las alfombras rojas. Este finde de semana, Sweeney presentó su nuevo trabajo Christy, acudiendo a una proyección de la película con un nuevo look que se desmarca un poco del estilo que la ha caracterizado hasta ahora. 

La actriz suele llevar una característica melena larga y rubia que en la mayoría de ocasiones se peina con ligeras ondas, pero ha decidido cortar por lo sano y apostar por un corte de pelo atemporal: el bob. 

  El nuevo corte de pelo de Sydney SweeneyWireImage/Getty Images

En el caso de Sweeney, se trata de un corte por la altura de la barbilla, dejando al descubierto los hombros y la clavícula. Como suele ser habitual en este tipo de bobs, se trata de un corte recto y sin capas, lo que lo convierte en un estilismo relativamente fácil de peinar. 

Para la proyección de la cinta, la actriz lo lució con unas ligeras ondas que aportaban movimiento al cabello, pero es un tipo de corte que perfectamente puede llevarse totalmente liso. 

De hecho, se puede ver el resultado con el pelo liso en el reel que ha publicado su peluquero para documentar todo el proceso de corte y bajo el que se acumulan decenas de comentarios de mujeres que aseguran que el cambio de look de Sweeney les ha dado ganas de usar la tijera en sus melenas. 

En el vídeo también se puede apreciar cómo el peluquero de Sweeney deja el cabello ligeramente más corto en la zona de la nuca para conseguir un pequeño efecto asimétrico y que la parte delantera caiga sobre el rostro, enmarcándolo. 

