Sydney Sweeney responde a la polémica por el jabón hecho con agua de su baño

La actriz Sydney Sweeney lleva todo el verano en el ojo del huracán. Su polémica más reciente es el anuncio de la firma de vaqueros American Eagle, que hace un juego de palabras con la frase en inglés Sydney Sweeney has great jeans, que millones de personas en redes sociales señalaron por el parecido de la fonética de jeans con genes, como una forma de defender la superioridad de la raza blanca.

El asunto y la polémica llegó a la Casa Blanca, mientras que la firma de ropa se limitó a defender que únicamente estaban promocionando unos buenos vaqueros utilizando la imagen de la actriz, uno de los rostros más populares de la industria en Estados Unidos.

Meses antes de esta polémica, Sweeney ya había generado enorme revuelo con un lanzamiento: un jabón natural elaborado con agua de baño de la actriz dirigido especialmente para hombres. Se trata de un producto de la firma Dr Squatch que cuesta ocho dólares y que se comercializó con el nombre Sydney’s Bathwater Bliss.

El jabón se agotó en cuestión de minutos y despertó una enorme controversia entre miles de personas que cargaron contra la actriz, que en ocasiones ha denunciado la sexualización a la que se ha visto expuesta.

Ahora, la actriz ha respondido durante una entrevista con el Wall Street Journal, en la que ha asegurado que "todo es una conversación el público".

"Fueron mayoritariamente las mujeres las que hicieron comentarios al respecto, lo que me pareció realmente interesante. A todas las encantó la idea del agua de baño de Jacob Elordi", se defendió Sweeney ante la controversia.

La actriz se refiere a la vela vendida como Jacob Elordi’s Bathwater, que se lanzó en enero de 2024 después del estreno de Saltburn. La vela inspirada en Elordi se convirtió en una sensación viral y provocó miles de memes pero, como han recordado a Sweeney algunos usuarios en redes, al contrario que ella, el actor no comercializó la vela él mismo ni recibió beneficios por ello.