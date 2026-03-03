Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Del tanga de pedrería a la gabardina escultural: los imponentes 'looks' de Teyana Taylor en la temporada de premios
Moda y Belleza
Teyana Taylor, en la alfombra roja de los BAFTA

Del tanga de pedrería a la gabardina escultural: los imponentes 'looks' de Teyana Taylor en la temporada de premios

La actriz de 'Una batalla tras otra' ha convertido cada aparición en un evento. 

  En los SAG Actor Awards de Thom BrowneTaylor pisó la alfombra con un vestido que jugaba visualmente con las formas del cuerpo rematado con una falda de lentejuelas. FilmMagic/Getty Images
  Con un diseño a medida de Burberry en los BAFTALa actriz transformó una gabardina en color berenjena en un vestido de fiesta con un enorme volante en el cuello cargado de dramatismo.FilmMagic/Getty Images
  Su versión más rockera por las calles de Nueva YorkLa actriz firmó un look de alto impacto con chaqueta de Phoebe Philo, pantalón de Saint Laurent y gafas de Schiaparelli.Getty Images
  Con un corpiño al más puro estilo Barbie de Tamara RalphTaylor eligió para la gala de los Costume Guild Awards este vestido rosa formado por un corpiño acrílico y una falda satinada.FilmMagic/Getty Images
  Capa de lentejuelas de Cong Tri en la comida de nominada de los OscarLa actriz eligió de nuevo un todo al negro con esta capa de lentejuelas oversize que combinó con una falda plisada y una camisa a juego abierta hasta prácticamente el ombligo.WireImage/Getty Images
  Con un vestido deconstruido de Ashi en Festival Internacional de Cine de Santa BarbaraTaylor volvió a arriesgar con este diseño de hombreras pronunciadas.WireImage/Getty Images
  Marcando abdomen en los GrammyLa actriz paralizó la alfombra roja con este atrevido diseño de Haider Ackermann para Tom Ford.FilmMagic/Getty Images
  Transparencias y tiara en el desfile de Schiaparelli en ParísLa actriz ha confiado en varias ocasiones en la firma y para su desfile de Alta Costura lució un vestido transparente con una diadema que emulaba las joyas robadas del Louvre.Getty Images
  Por las calles de Nueva York con gabardina púrpuraTaylor no podía lucir un trench clásico, por lo que este modelo estampado con flecos de Burberry le viene como anillo al dedo.Michael Stewart/Getty Images
  Vestida para ganar de Schiaparelli en los Globos de OroLa actriz pisó la alfombra roja con este arriesgado diseño hecho en exclusiva para ella. The Hollywood Reporter via Getty Images
  El vestido venía con sorpresa: el tanga de cristales en forma de lazoEl detalle del look de Taylor fue probablemente lo más comentado de la noche a nivel estilístico.FilmMagic/Getty Images
  Con un diseño de plumas de Dolong en la fiesta de los BAFTALa actriz eligió un vestido bicolor plagado de plumas para el evento en Los Angeles. FilmMagic/Getty Images
  A todo color de Chanel en los premios GothamTaylor lució uno de los looks estrella de la primera colección de Matthieu Blazy para la firma con una sencilla camiseta blanca satinada y una falda con plumas. Kristina Bumphrey/Getty Images
Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 