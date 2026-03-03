Santiago Niño Becerra advierte de lo que podría pasar pronto en los bolsillos de los españoles: para tomar buena nota

El economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y uno de los pocos expertos que vaticinó la crisis de 2008, ha advertido de lo que podría pasar pronto en los bosillos de los españoles por culpa de la guerra en Irán.

El experto recuerda que "absolutamente todas las guerras, invasiones y ataques que el planeta se han producido desde el origen de los tiempos han tenido un origen económico".

El ataque de Estados Unidos e Israel no es una excepción y advierte de que "tiene un origen económico de manual" porque Irán es el noveno productor de petróleo del mundo y el tercero de gas.

China, de los más perjudicados

"Otra cosa es lo que podría producir con las inversiones adecuadas, lo mismo que Venezuela. Paralelamente, China fundamentalmente se abastece de crudo de Venezuela (bueno, ahora …), Rusia e Irán (veremos que sucede), por lo que China es uno de los más perjudicados por el actual conflicto", avisa Niño Becerra.

Además, incide en que, a la vez, el 18% del petróleo y el 15% del gas que llega a Europa pasa por el estrecho de Ormuz, una cifra que en el caso de España es de entre el 5% y el 8% en el caso del petróleo y el 6% en el del gas.

El economista asegura que, con la intervención que Estados Unidos ha hecho en Venezuela, "Estados Unidos reafirma su liderazgo planetario como productor de petróleo y gas" y con sus ataques a Irán "un competidor desaparece temporalmente hasta que haya un cambio de Gobierno".

Posibles aumentos del 130% del precio del gas

"El cierre de Ormuz afecta a la oferta de petróleo y gas, lo que hace que su precio aumente, lo que beneficia, entre otras, a las petroleras de Estados Unidos", insiste Niño Becerra, quien advierte de que ahora Irán "podría atacar yacimientos petrolíferos, oleoductos, terminales de carga, refinerías".

Eso conduciría, según dice, a "un mayor aumento del precio del crudo y del gas que no sería compensado por el aumento de oferta anunciado por otros productores".

"Los efectos sobre la economía serían generalizados porque el petróleo y sus derivados se utilizan para todo, y los efectos sobre el bolsillo de la ciudadanía podrían ser demoledores: Goldman Sachs ha estimado que si Ormuz quedase cerrado durante dos meses, el aumento del precio del gas sería del 130%", avisa.

En España, posible aumento del precio de la luz

Eso, en España, "podría suponer un aumento del precio de la electricidad del 35%: "Imaginen el impacto sobre la inflación, los mercados de valores, la cotización de divisas, la inversión productiva".

"¿Han reparado que llevamos un buen rato hablando del conflicto de Oriente Medio y no hemos dicho ni una sola palabra sobre nada que no sea economía? Ahora introduzcan en el diálogo toda la política que quieran", ironiza.