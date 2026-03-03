Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
ERC enmendará las cuentas catalanas para presionar al PSOE a cumplir con la recaudación del IRPF
Los republicanos presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos acordados entre el PSC y Comuns, ya que Illa "no ha sido capaz de mover al PSOE en Madrid".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras; en una imagen de archivo.Alberto Paredes/Europa Press via Getty Images

Continúa la presión de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre los socialistas catalanes. Los republicanos han anunciado que darán un paso más allá de su negativa a apoyar las cuentas autonómicas que han pactado el PSC de Salvador Illa con los Comuns. Esta misma tarde presentarán una enmienda a la totalidad, lo que aboca estas cuentas a ser tumbadas por completo. 

Desde ERC no han ocultado ni su malestar ni el motivo de esta decisión. Consideran que las negociaciones entre el PSC y ellos, para el cumplimiento de la serie de compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura de Illa, están encalladas. Y, dentro de estas, ponen el foco en la recaudación fiscal total del IRPF.

Así lo ha anunciado la secretaria general de Esquerra, Elisenda Alamany, en declaraciones a Catalunya Radio y recordando que esta decisión, calificada de "coherente", ya había sido adelantada por el propio líder de los republicanos, Oriol Junqueras.

¿Qué busca ERC?: en la puerta del Ministerio de Hacienda

En este sentido, Alamany ha destacado que no hay "avances" en lo que a la negociación para esa recaudación completa del tributo se refiere y que al PSC le falta "ambición nacional". Desde Esquerra también responsabilizan a los socialistas catalanes de Illa de no ser capaces de ejercer presión en el PSOE central para materializar una de las medidas clave del acuerdo de investidura: "El PSC no ha sido capaz de mover al PSOE en Madrid".

Así, el objetivo es no sentarse a negociar las cuentas de PSC-Comuns hasta que haya garantías de que el Ministerio de Hacienda y el propio PSOE apoyen esa recaudación completa del IRPF en Cataluña. La realidad es que con la enmienda a la totalidad se activa un nuevo contador para los de Illa. A mayores de no tener apoyos para sacar esas cuentas, tendrían que convencer a ERC de que retire dicha enmienda antes del 20 de marzo, cuando se produciría el debate.

