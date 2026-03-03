Una mujer va a una cafetería, pide un café y enchufa el ordenador a la luz: lo que pone luego en el ticket puede sentar precedente

La pandemia de coronavirus trajo una nueva forma de trabajar en muchas empresas que, en algunos casos concretos, han implementado el teletrabajo en los lugares donde se puede.

Esto ha propiciado que con un ordenador y corriente eléctrica muchas personas puedan dejar las frías oficinas y trabajar en otros lugares, en casa o en bares y cafeterías habilitados para ello.

En las últimas horas se ha viralizado lo que le ha ocurrido a una mujer que acudió a una cafetería, pidió un café y enchufó su ordenador para trabajar en uno de los enchufes del negocio.

Lo que quizá no esperaba era que después, al pedir la cuenta, iba a encontrarse con que la broma de enchufarse a la luz le iba a costar cinco euros.

5 euros por enchufe

"Una mujer estuvo horas con un café con leche y conectó su ordenador a la luz más el wifi del local, al sacar la cuenta a la clienta le añadió estos costes al ticket, ¿Cómo lo veis?", ha contado Soy Camarero, que ha adjuntado una foto del ticket en cuestión.

En la foto del ticket se puede ver que hay tres conceptos: café con leche por 2,20 euros, un extra de leche por 1,50 euros y, finalmente, los 5 euros del servicio de luz y de WiFi. Algo que ha generado decenas de comentarios.

"Si era una tarifa anunciada previamente, ok. De lo contrario, yo ya estaría denunciando a ese establecimiento", "está bien siempre y cuando este anunciado o haya algun cartel que lo indique", "bien, en mi caso lo preferiría, porque cada vez que hago algo en una cafetería acabo tomándome tres o cuatro cafés. Entiendo que una cafetería no es un work center" y "si está en la carta de precios, nada que objetar", dicen en redes.

Otro camarero ha puesto un ejemplo de lo que pasa en su puesto de trabajo: "En mi trabajo tenemos varios: un tío que pide un café americano (muy exigente por cierto...) 2 horas mínimo cargando dos móviles, una señora que espera una mesa concreta para estar más cerca del enchufe y así poder tomarse su cortado solo con leche de almendra.... Lo veo bien!!".