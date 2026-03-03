Julio Iglesias demanda a Eldiario.es

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ha sido presentada contra el director Ignacio Escolar, las que periodistas firmaban las informaciones, el autor del podcast Un Tema Al Día, el subdirector Juan Luis Sánchez y la empresa editora.

Julio Iglesias durante una actuación en 2014.
Después de demandar a Yolanda Díaz por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" expresados por la vicepresidenta primera del Gobierno tras salir a la luz la investigación llevada a cabo por Eldiario.es y Univisión en la que dos exempleadas del cantante le denunciaban por presuntas agresiones sexuales, ahora es el medio dirigido por Ignacio Escolar el denunciado, taly como informaba Okdiario este lunes.

Según el diario dirigido por Eduardo Inda, la demanda de conciliación contra los medios de comunicación "que fabricaron" la denuncia contra Julio Iglesias ha sido presentada para que los tribunales determinen si hubo daño reputacional y es el paso previo a la interposición de la querella que "aseguran tener voluntad de llevar adelante".

Eldiario.es no tardó en ponerse en contacto con el despacho de José Antonio Choclán, abogado de Julio Iglesias, que confirmó la denuncia, pero "se negó a facilitar una copia a este periódico".

"La demanda de conciliación ha sido presentada contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar; contra las periodistas que han firmado algunas de las informaciones: Ana Requena Aguilar, María Ramírez y Elena Cabrera; contra el autor del podcast Un Tema Al Día y subdirector de elDiario.es, Juan Luis Sánchez, así como contra Diario de Prensa Digital S.L., empresa editora de elDiario.es", explican en el medio.

