'The New York Times' corona a Rosalía y Alcaraz como dos de las personas más estilosas de 2025: estos son los motivos
La cantante y el tenista son los únicos nombres españoles de la lista.

Uxía Prieto
Rosalía y Carlos AlcarazGetty Images

Si hubiera que elaborar una lista con los grandes personajes del año en España, Rosalía y Carlos Alcaraz no podrían faltar. La artista se ha ganado el aplauso de la crítica con su cuarto disco, Lux, anunciando una gira para 2026, mientras que el tenista ha ganado dos Grand Slam dejando una final histórica en Roland Garros y terminando el año como número 1 del mundo. 

Ambos coincidieron en la final del US Open en septiembre, cuando Rosalía acudió a presenciar la victoria del murciano, felicitándolo a través de sus redes sociales. La artista y el tenista han vuelto a coincidir este fin de semana, pero no de manera presencial, sino en un listado de The New York Times

El periódico estadounidense ha elaborado un ranking con las 67 personas más estilosas de 2025 con dos nombres españoles en la lista: los de Rosalía y Carlos Alcaraz. En el caso de la artista, el periódico cita específicamente el videoclip de Berghain como una de las razones para su presencia en el listado. 

  Rosalía, con el top de McQueen para Givenchy en una escena de 'Berghain'YOUTUBE

En el video, la cantante catalana aparece luciendo varias piezas de archivo de Nicolas Ghesquière para Balenciaga o Alexander McQueen como las rosary heels, unas sandalias con cruces y rosarios con el tacón en madera que son un objeto de coleccionista.

  Primer plano de las sandalias de Alexander McQueen que lleva Rosalía en el vídeo de 'Berghain'YOUTUBE

Como momentos fundamentales para incluir a Alcaraz entre los elegidos, The New York Times cita el corte de pelo y el tinte platino que ha lucido el tenista a finales de este año. "Después de un corte de pelo que salió mal, la estrella del tenis empezó el US Open con la cabeza rapada", recuerda el periódico. 

  Carlos Alcaraz, con el pelo rapado. GTRES

El nuevo look del deportista levanto ampollas, tanto que el propio Alcaraz tuvo que salir a aclarar qué había pasado, comentando que su peluquero de referencia no estaba en Nueva York y su hermano había tenido que coger la maniquilla, después de tomarse con humor las bromas de algunos de sus compañeros. 

  El pelo platino de AlcarazGetty Images

Después de ganar el torneo el tenista prometió que se teñiría de platino y dicho y hecho: completó la gira asiática con este nuevo look y recogió así el trofeo como número 1 del año. A pesar de que Alcaraz se ha mostrado encantado con este platino, ya se ha dejado ver de nuevo con su pelo negro habitual. 

