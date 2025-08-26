Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alcaraz deja a todos sin palabras con este nuevo corte de pelo: la razón es igual de inesperada
Alcaraz deja a todos sin palabras con este nuevo corte de pelo: la razón es igual de inesperada

El tenista murciano se presentó completamente rapado a su debut en el US Open. 

Alfredo Pascual
El nuevo corte de pelo de Carlos Alcaraz.GTRES

El tenista español Carlos Alcaraz ha debutado en la madrugada de este martes en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. El murciano no ha tenido compasión y ha pasado por encima de Reilly Opelka llevándose el partido por la vía rápida al ganar en tres sets 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas 05 minutos.

Sin embargo, el de El Palmar ya había acaparado todos los focos incluso antes del primer servicio del encuentro al saltar a la pista con un cambio de look radical. Esta nueva imagen de Alcaraz no tardó ni un minuto en viralizarse y en ser casi más comentada que el propio partido.

El vigente campeón de Roland Garros apareció en la pista neoyorkina completamente rapado y con una camiseta Total 90 de tirantes. "Bienvenido, David Beckham de los 2000", escribió la cuenta oficial del US Open en X junto a una primera imagen de Alcaraz rapado que ya lleva más de un millón de reproducciones. 

El extenista y actual comentarista de tenis Feliciano López ha contado durante la retransmisión del partido en la ESPN que esa rapada total fue fruto de un error durante el corte de pelo. Según ha descrito, su hermano Álvaro le hizo un cambio de look que no le quedó muy bien y, para arreglarlo, tuvo que rapárselo al cero. 

Además, él lo confirmó en una conversación grabada en la que decía que "había tenido problemas con el corte de pelos". 

Siendo consciente de la repercusión que iba a tener, al terminar el partido y sabiendo que la gente iba a hablar de su corte de pelo preguntó a la grada en la entrevista a pie de pista si les gustaba cómo le quedaban. La ovación fue inmediata y él bromeó con un "creo que les gusta". 

 

Alfredo Pascual
