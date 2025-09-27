Una experta señala los errores al maquillarte que pueden sumarte 10 años de un plumazo

La experta en maquillaje amymartinbeauty ha compartido una publicación en Instagram donde muestra algunos pequeños errores que cometemos a la hora de maquillarnos y que pueden sumarnos hasta diez años de edad más. Aplicar brillo debajo de las cejas, sombra oscura en el parpado o tener las cejas demasiado curvadas hacia abajo son algunos ejemplos.

Aplicar brillo debajo de las cejas

Utilizar un iluminador o brillo debajo de las cejas es aconsejable en algunos casos para levantar la mirada. Sin embargo, si lo aplicamos mal y en exceso, puede dar un aspecto envejecido y muy poco natural. Para evitar esto se aconseja utilizar el iluminador en el párpado y difuminarlo hacia el pliegue.

Poner sombra oscura en el parpado

Hacer esto de forma horizontal y en todo el párpado hace que los ojos se vean más pequeños. En su lugar, se aconseja poner el tono oscuro en la esquina exterior del ojo y difuminarlo poco a poco hacia arriba para que los ojos parezcan más grandes.

Tener las cejas demasiado curvadas hacia abajo

Si delineamos demasiado nuestras cejas pueden hacer que nuestro aspecto se vea más cansado. En vez de hacer eso, se aconseja levantar suavemente la forma de las cejas para así ganar una apariencia más fresca y abierta.

Demasiada máscara de pestañas

Utilizar demasiado rimel puede crear, además de un look muy cargado y poco natural, un efecto de mirada caída. Para ello, pon menor cantidad de rimel y utilízalo con moderación.