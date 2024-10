Mucho amor y triunfos en televisión: así fue la vida de Mayra Gómez Kemp

Mayra Gómez Kemp, la primera mujer en presentar un concurso televisivo, ha fallecido este domingo a los 76 años. Durante su vida, contó en varias ocasiones el momento en el que se propuso presentar el programa más exitoso de la televisión del momento, el "Un dos tres...". Fue en la peluquería cuando recibió una llamada de su secretaria para decirle que la mujer de Chicho quería hablar con ella.

"Le dije, dale el teléfono de la peluquería, y allí me llama, me pasa a Chicho y yo, con la toalla en la cabeza, me dice: "No le voy a dar vueltas, ¿te gustaría presentar el un dos tres?" Y yo "Ay, Chicho, borracho a las cuatro de la tarde…", contó a EFE en una entrevista Gómez Kemp.

Nació en La Habana, Cuba, el 14 de febrero de 1949, y creció en una familia relacionada con las artes: su padre, Ramiro Gómez Kemp, fue cantautor, actor y escritor de cine cubano y su madre, Velia Martínez Febles, actriz, cantante y ex bailarina. Su familia se exilió de Cuba después de que en 1959 Fidel Castro diera su discurso de celebración tras ganar la revolución cubana, hasta llegar a Florida (Estados Unidos).

Su trayectoria laboral

Allí estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Tampa y Periodismo en la de Miami, carrera que finalizó en 1969. Poco después llegaría a España, a Barcelona, y después a Madrid, donde realizó labores de doblaje en Radio Madrid y trabajó en la versión teatral de la famosa "Rocky Horror Picture Show".

Fue en 1976 cuando entró, primero como actriz con pequeños papeles y luego como azafata, en el "Un, dos, tres" que había creado un joven y arriesgado Chicho Ibáñez Serrador y que entonces presentaba Kiko Ledgard. En este mismo año formó junto a dos azafatas del programa (María Durán y Beatriz Escudero) el trío musical 'Acuario', con el que obtuvo éxitos como 'Rema, rema, marinero'.

En 1977 abandonó el trío para emprender su carrera en solitario y ya como solista publicó en 1978 el LP 'Una Dama', mientras siguió con su carrera como presentadora del programa '625 líneas', trabajo por el que obtuvo su primer TP de Oro. Posteriormente presentó 'Ding Dong' y el concurso infantil 'Sabadabada'.

Fue por aquel entonces cuando, después de un accidente del presentador Kiko Ledgard, Chicho Ibáñez Serrador decidió que fuera una mujer -lo más opuesto al argentino para evitar comparaciones- quien se pusiera frente al barco que cada noche de viernes reunía a 25 millones de españoles.

"Todos en la profesión me decían" no lo hagas, España no va a aceptar a una mujer haciendo ese trabajo". Pero por el hecho de que me dijeran que una mujer no podía hacerlo, me empeciné más en demostrar que una mujer sí podía, a pesar de los pesares", contaba a EFE la presentadora.

Presentó el concurso entre 1982 y 1988, haciendo gala de una memoria prodigiosa en la época en la que no había pinganillos y de su risa contagiosa y sin tapujos. Suya es la mítica frase 'hasta aquí puedo leer', que hoy es una expresión más del español cotidiano.

Su labor en el concurso la compaginó con Antena 3 Radio (la radio siempre fue su otra gran pasión), donde presentó sucesivamente y hasta 1989 los espacios 'Viva la gente' y 'Viva la tarde'. Tras el fin del concurso de RTVE, fichó por Antena 3 Televisión donde presentó 'La ruleta de la fortuna' y 'Simplemente Mayra'.

Tras un breve paso por las televisiones autonómicas para conducir el programa concurso 'Luna de miel' (1992-1993), sus apariciones en televisión comenzaron a espaciarse. En abril de 1999 regresó a Antena 3 Televisión con el concurso diario 'Tomates y pimientos'.

Colaboradora y tertuliana esporádica desde entonces, en 2006 participó en la segunda edición del concurso sobre monólogos 'El Club de Flo', quedando en segunda posición. En 2008, fichó como colaboradora del programa 'Sin ir más lejos', de Aragón TV.

Problemas de salud

Sin embargo, en 2009 interrumpió su participación en éste tras serle detectado un cáncer de lengua del que fue operada. Fumó hasta el día en el que le detectaron el cáncer -uno de los más comunes entre los fumadores-, por el que tuvo que someterse a una agresiva cirugía que la dejó con muchos problemas para hablar, que fue superando con largas sesiones de logopedia. Desde entonces, cada vez que pudo se dedicó a concienciar en televisión sobre los peligros del tabaco.

El 10 de junio de 2014, Gómez Kemp recibió el Premio Iris a toda una vida, el máximo galardón que otorga el Consejo de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.

Mayra Gómez Kemp era viuda desde 2021, cuando falleció el actor Alberto Berco a los 91 años, con quien llevaba casada desde 1973. Ella no tuvo hijos aunque, contaba, siempre trató como tales a las dos hijas de su marido.