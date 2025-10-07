John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, padres del 'efecto túnel mecánico cuántico macroscópico', Nobel de Física 2025

La Real Academia de Ciencias de Estocolmo (Suecia) ha concedido el premio Nobel de Física 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico".

Según explican desde la academia sueca, "los ganadores del Premio Nobel de este año realizaron experimentos con un circuito eléctrico en el que demostraron tanto el efecto túnel mecanocuántico como los niveles de energía cuantizados en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano".

Tal y como recuerdan, la mecánica cuántica permite que una partícula atraviese una barrera mediante un proceso llamado "tunelización". No obstante, recuerdan que en los casos en los que intervienen grandes cantidades de partículas, "los efectos de la mecánica cuántica suelen volverse insignificantes". Por este motivo, cobran especial relevancia los experimentos de los galardonados ya que "demostraron que las propiedades de la mecánica cuántica pueden concretarse a escala macroscópica".

Tal y como recuerdan en la nota de prensa emitida por los Nobel, "en 1984 y 1985, John Clarke , Michel H. Devoret y John M. Martinis realizaron una serie de experimentos con un circuito electrónico construido con superconductores, componentes capaces de conducir corriente sin resistencia eléctrica".

En este circuito, "los componentes superconductores estaban separados por una fina capa de material no conductor, una configuración conocida como unión Josephson". Tras refinar y medir las propiedades del circuito, les permitió "controlar y explorar los fenómenos que surgían al pasar una corriente a través de él".

Según recogen en la información, así lograron que "en conjunto, las partículas cargadas que se movían a través del superconductor formaban un sistema que se comportaba como si fueran una sola partícula que llenaba todo el circuito".

Tal y como recuerdan "este sistema macroscópico, similar a una partícula, se encuentra inicialmente en un estado en el que la corriente fluye sin voltaje". "El sistema está atrapado en este estado, como tras una barrera infranqueable. En el experimento, el sistema demuestra su carácter cuántico al lograr escapar del estado de voltaje cero mediante un efecto túnel. El cambio de estado del sistema se detecta mediante la aparición de un voltaje", explican.

Asimismo, recuerdan que "los galardonados también pudieron demostrar que el sistema se comporta tal como lo predice la mecánica cuántica: está cuantizado, lo que significa que sólo absorbe o emite cantidades específicas de energía".

Un ejemplo de esta tecnología cuántica consolidada son los microchips informáticos, por lo que, tal y como recogen en los Nobel, se brinda una oportunidad al desarrollo de una futura tecnología cuántica, donde se incluye la criptografía, las computadoras y los sensores.

"Es maravilloso celebrar cómo la mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, ofrece continuamente nuevas sorpresas. Además, es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital", ha afirmado en la nota de prensa emitida, Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física.

La gran semana de los Nobel

Con los premios Nobel se reconoce cada año la excelencia intelectual y humana que tiene lugar con la tradicional ronda de ganadores de los centenarios galardones.

El premio en Medicina o Fisiología, que recayó en Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por identificar las células T reguladoras consideradas los guardianes del sistema inmunitario, ha sido el primero en conocerse al que le seguirán en días sucesivos, los de Física, Química, Literatura y de la Paz.

El último tendrá lugar el día 13 y será el de Economía, el único no establecido en su día por el creador de los galardones, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896), sino por el Banco de Suecia, coincidiendo en 1968 con los 300 años de su fundación.

Los galardones se otorgan y entregan en Estocolmo y en Oslo, en el caso del de la Paz, por decisión del propio Nobel, ya que Noruega formaba parte en su época del Reino de Suecia.

Este premio, que se anunciará el próximo día 10 y el de Literatura, que se dará a conocer un día antes, el 9 de octubre, son los dos que más expectación suelen despertar y los que generan mayor número de especulaciones previas y de supuestas quinielas de favoritos.

El galardón está dotado con 11 millones de coronas suecas (unos 934.243 euros), siguiendo las directrices que el creador del premio, Alfred Nobel, dejó por escrito en 1895, un año antes de su muerte.