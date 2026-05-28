Roberto Leal: "'Pasapalabra' va a seguir en Antena 3 y conmigo como presentador"

La noticia fue un auténtico terremoto. Aunque todo el mundo parecía hablar de Zapatero o de Jonathan Andic, pronto la conversación giró hacia el otro gran tema de la semana: el Tribunal Supremo prohibía a Antena 3 la emisión de 'El Rosco' de Pasapalabra. El Alto Tribunal señalaba que la prueba final del programa era una obra protegida cuya propiedad intelectual pertenece a la productora neerlandesa MC&F.

Para rizar más el rizo, unos días más tarde se conoció que Mediaset contaba con los derechos de 'El Rosco' y preparaba un programa en el que lo iba a incluir. Mientras tanto, Antena 3 ha podido seguir emitiendo Pasapalabra con normalidad, con prueba final incluida, porque cuenta con programas grabados y la sentencia todavía tiene que ejecutarse.

La pregunta era entonces qué iba a pasar con Pasapalabra, un concurso irrepetible e insustituible que es clave para Antena 3 y que tiene una enorme fidelización. Y mientras Atresmedia piensa o da a conocer lo que va a hacer, el HuffPost tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con Roberto Leal con motivo del lanzamiento de su primera novela, El Sotáno, publicada el 27 de mayo de 2026 por Espasa.

Roberto Leal en 'Pasapalabra'. Atresmedia.

El presentador podría haber escurrido el bulto, decir que había venido a hablar de su libro y que no le correspondía a él comentar nada. Sin embargo, Roberto Leal no 'pasó palabra' y contestó a las preguntas de este medio sobre el futuro del programa en la cadena en la que se ha emitido ininterrumpidamente desde 2020.

'Pasapalabra' seguirá igual... pero sin 'El Rosco'

Preguntado por lo que sintió al enterarse de la sentencia, el de Alcalá de Guadaíra señaló que se lo tomó "con cautela, porque al final sale una sentencia que es una realidad, pero hay que esperar a ver lo que pasa". Una vez se ha oficializado todo, "ahora empiezan a trabajar en la cadena y ven cuáles son las posibles salidas".

Pero que quede claro y que no haya dudas: "Pasapalabra va a seguir en Antena 3. Pasapalabra está en Antena 3 y el presentador, espero por mi propio bien, y entiendo que sí por la casa en la que trabajo, va a seguir. Roberto Leal sigue en Pasapalabra".

Además, reconoce que aunque no haya 'Rosco', las personas encargadas del asunto están enfocados en encontrar una solución, y que el equipo va "a trabajar para que el concurso siga siendo lo que es: un programa divertido, de entretenimiento cultural y que sea una cita cada tarde".

Roberto Leal ha añadido además que el formato ha cumplido 26 años de existencia, y que lo que le da "mucha tranquilidad y seguridad, y es la que me lo ha dado desde que empezó Pasapalabra en Antena 3, es que la gente que está ahí, desde el director hasta el último de los redactores, ya vienen de Pasapalabra de hace muchos años. No solamente de su etapa en Mediaset, sino de su etapa anterior en Antena 3 con Silvia Jato. Entonces, esta gente conoce muy bien el formato. Yo estoy tranquilo".

Un programa con una audiencia muy fiel

Preguntado por el impacto generado por la noticia, asegura que "siempre ha sido un programa muy importante. Hoy en día es muy difícil crear una cita con el espectador y que paren máquinas a la hora en la que empieza el programa. Además tiene una audiencia muy fiel. Y esto lo hemos vivido siempre".

"Nosotros somos los mismos y vamos a seguir trabajando en 'Pasapalabra' con la misma ilusión" Roberto Leal

¿Ha sido esto un drama nacional? El sevillano no lo cree así, pero sí es consciente de que se ha comentado mucho y que se seguirá comentando. "Si finalmente hay una prueba final diferente a lo que entendemos como ‘El Rosco', pues se va a comentar, pero es que es necesario. Y si se comenta, va bien, porque significa que tu programa existe y que a la gente le importa".

"E insisto, nosotros somos los mismos. Y vamos a seguir trabajando en el programa con la misma pasión, ilusión y esfuerzo que cuando yo aterricé en un prime time en Antena 3 estrenando Pasapalabra", finalizó Roberto Leal. Estaremos atentos para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.