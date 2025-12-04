España en Eurovisión: 64 ediciones ininterrumpidas, dos victorias, algún que otro fiasco y un polémico privilegio 

Este jueves, la 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del Festival Europeo de la Canción, ha decidido mantener a Israel como participante del certamen, pese a las protestas y el rechazo de un grupo de países encabezado por España. La reacción ha sido inmediata. RTVE, como representante de la delegación española, ha anunciado la retirada del concurso, tal y como había prometido meses atrás.

Se pone así un punto —esperemos que seguido— a la participación de nuestro país en Eurovisión, una historia que viene de muy atrás y en la que ha habido más sombras que luces.

¿Cuándo fue la primera vez de España en Eurovisión?

Nuestro país debutó en el festival en el año 1961. Eurvisión había sido creado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) solo dos años antes.

Nuestra representante fue Conchita Bautista y la canción Estando contigo. Quedó en novena posición.

¿En cuántas ediciones ha estado España?

Desde 1961 hasta 2025, la candidatura española ha estado presente en 64 ediciones y sólo ha faltado un año, en 2020, pero porque fue cancelado por la pandemia.

¿Cuántas veces ha ganado?

Massiel canta 'La La La' en Eurovisión. RTVE

Pues el porcentaje de victorias no es muy favorable: solo dos veces se ha alzado con el micrófono de cristal y hace 56 años de ello. Fue en 1968, con el tema La, la, la interpretado por Massiel, y un año después, en 1969, como anfitriones, con la canción Vivo cantando, de Salomé.

¿Cuándo fuimos segundos o terceros?

Casi a victoria supieron los segundos puestos logrados por Karina con En un nuevo mundo (1971), Mocedades con Eres tú (1973), Betty Misiego con Su canción (1979) y Anabel Conde con Vuelve conmigo (1995).

Tercera quedó Chanel en 2022 —el éxito más cercano—. Esta misma gesta la completaron el grupo Bravo con la canción Lady, lady en 1984.

¿Cuándo hemos quedado los últimos?

Pues sí, hasta en cinco ocasiones hemos cerrado la tabla de clasificación: en 1962, en nuestro segundo año, con Víctor Balaguer; en 1965, con la segunda vez de Conchita Bautista en el certamen; en 1983, con la inolvidable Remedios Amaya y ¿Quién maneja mi barca?; en 1999, cuando nuestra representante fue Lydia; y la última, en 2017, Manel Navarro.

¿Ha participado Julio Iglesias en Eurovisión?



Sí, en 1970, quedó en el 4º puesto de 12, con la canción Gwendolyne.

¿Qué artistas han participado en más de una ocasión?



Pues la cantante que firmó la primera página de la historia de nuestro país en Eurovisión, Conchita Bautista, repitió experiencia solo cuatro años después, en 1965.

Raphael también ha formado parte de la candidatura española en dos ocasiones: en 1966 con Yo soy aquel, y en 1967 con Hablemos del amor.

El último de los artistas que ha hecho doblete ha sido Sebastián Zubiri: en 1992 con la canción Todo esto es la música y en 2000 con Colgado de un sueño.

¿Qué significa que España pertenezca al 'Big Five'?

Junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, España es uno de los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión.

Esta condición les otorga el privilegio del pase directo a la final de esos países.

¿Desde cuándo España pertenece al 'Big Five'?

España pertenece al privilegiado grupo desde 1999, solo tres años después de tomarse la decisión de que los países que más dinero aportaban llegasen a la final de forma directa.

Este derecho quedó instaurado cuando en 1996 Alemania, el país que más dinero destinaba a la UER, no pasó a la final y su ausencia provocó importantes pérdidas económicas para la organización.

