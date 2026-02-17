Un AVE se detiene 12 minutos en Adamuz por un cable suelto sin incidencia en la operativa

Un AVE de Renfe se ha detenido durante unos 12 minutos en las cercanías de Adamuz (Córdoba), donde ocurrió el accidente del 18 de enero que dejó 46 muertos, por una advertencia de un maquinista sobre un cable suelto, que quedó neutralizado en alguna reparación anterior pero no tiene ninguna incidencia en la operativa.

Fuentes de Adif han explicado a EFE que tras la advertencia del maquinista sobre el cable, los técnicos de la compañía han comprobado en el mismo lugar que se trata de un cable que no está en servicio y pudo quedar suelto después de una reparación, pero no tiene relación con los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz.

El aviso se ha producido sobre las 10:20 de la mañana por el maquinista del AVE que circulaba en ese momento hacia Sevilla. Mantenimiento de Adif ha acudido al lugar y ha confirmado que esa pieza no está en servicio y por tanto no afecta a la circulación.

Una vez comprobado este extremo, el tren que se encontraba en Adamuz ha reanudado la marcha hacia la capital andaluza y esta noche los técnicos de Adif cortarán el cable para evitar que pueda hacer dudar a otros maquinistas.

Tras esta parada técnica, en la zona del accidente se está circulando con normalidad desde esta mañana, según las mismas fuentes.

La infraestructura en Adamuz ha sido reparada y ha pasado las pruebas correspondientes por Adif antes de su puesta en servicio, añaden desde el gestor público.