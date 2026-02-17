Marc Giró se acuerda del diputado de Vox que amenazó con entrar en RTVE con un "lanzallamas": "Stop fascismo"

Marc Giró no se calla. El comunicador catalán recogió anoche el Premio Iris a Mejor presentador de programas de entretenimiento en el Teatro Real de Madrid. Un reconocimiento otorgado por la prensa especializada, que le aupó como gran triunfador de esta edición.

Durante su discurso de agradecimiento, el presentador, que recientemente ha fichado por laSexta, aprovechó para agradecer a "los compañeros de RTVE" y también al presidente del Gobierno.

"Y por supuesto, se lo voy a dedicar a Pedro Sánchez, que es mi guionista. ¡Bravo! ¡Gracias!", bromeó Marc Giró desde el escenario. Momentos después, volvió a subir para recoger el Premio Iris de la prensa especializada, dejando un momento que ha escocido y mucho entre la ultraderecha.

Marc Giró se acordó de Vox y del diputado Manuel Mariscal Zabala, quien amenazó con despedirle "fulminantemente" cuando el partido de Santiago Abascal llegase a RTVE. El mismo que dijo que Vox entraría con "lanzallamas o motosierra" a la corporación pública.

"Quiero decir una cosa y acabo: hubo un señor de ultraderecha, fascista, que quería entrar a RTVE con sierras mecánicas o con lanzallamas. Que no me entere que vas a RTVE con todos esos aparatos, ¡que no me entere yo! ¡Aquí vamos a estar! Yo voy a estar en laSexta: allí te espero. ¡Stop fascismo!", gritó el catalán.

La obsesión de Vox con RTVE

La particular cruzada que Vox ha emprendido contra RTVE viene de lejos. Que el partido que dirige Santiago Abascal no simpatiza con los programas y presentadores de la radio televisión pública es un hecho, pero sus críticas en ocasiones han traspasado todos los límites.

Vox critica a RTVE por su línea editorial, pero también por la gestión económica que se hace de los recursos públicos destinados a cubrir los costes de programas y salarios de los trabajadores de la corporación.

Sin embargo, lo más llamativo es que el partido de Abascal la ha tomado con RTVE hasta el punto de amenazar con despedir a algunos de sus presentadores, como el propio Marc Giró, Javier Ruiz o Jesús Cintora, a los que considera al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez.