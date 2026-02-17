El frío (casi congelado) saludo entre Sánchez y Felipe González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente, Felipe González, se han saludado de forma muy fría este martes durante el acto institucional que ha conmemorado la Constitución de 1978 en el Congreso de los Diputados.

En los minutos posteriores al evento, los reyes y el jefe del Ejecutivo han ido saludando a los invitados al acto. Entre ellos estaba Felipe González, que hace unos días aseguró que votaría en blanco en el caso de que Pedro Sánchez repita como candidato a la presidencia del Gobierno. Un comentario que provocó el enfado de algunos ministros socialistas y de otros altos dirigentes del partido, como es el caso de Patxi López.

Los dos han estrechado la mano y se han saludado, pero el contacto ha sido de apenas un segundo y casi ni se han mirado a la cara. Después, Sánchez ha seguido saludando al resto de invitados.

Críticas a González

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pidió a González que "reflexionara" sobre su permanencia en el PSOE porque "no conoce bien la España de hoy, a la sociedad de hoy, a la política de hoy". "Lamento esta desconexión", dijo después de que González señalara que no iba a votar a Sánchez en unas próximas generales.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó por su parte que "hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías", en una clara referencia a ese mismo término que González acuñó para decir que los expresidentes de Gobierno son como "grandes jarrones chinos en apartamentos pequeños". "Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”, dijo en su día.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue el más claro a la hora de pedir la salida de González del PSOE. El dirigente aseguró que él nunca criticaría a su organización política junto con partidos y medios que "atacan históricamente" al PSOE y cree que González tampoco lo debería hacer. En este punto, insinuó que el histórico dirigente del PSOE no debería estar en la organización.

Lo hizo recordando una frase del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo: "cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido".

Ángel Víctor Torres señaló que le "apena" escuchar a Felipe González y le ha recordó que sus compañeros también se "fajaron" por él y aguantaron momentos muy difíciles para la organización, teniendo que salir a la calle a defender sus siglas.

Fuera del Gobierno, el portavoz del PSOE, Patxi López, también aseguró el miércoles que "hace mucho tiempo" que González no es referencia para los socialistas: "Me da mucha pena". Y, evocando la expresión de "Dios" con la que el histórico dirigente del PSOE Txiki Benegas bautizó a Felipe González, López ha comentado: "Y que Dios ataque al puto amo, me parece que no hay por dónde cogerlo".