Rocío Carrasco visita el programa de Julia Otero y suelta una bomba al final de la entrevista 

Rocío Carrasco ha sido una de las principales protagonistas del especial que Días de Tele, el programa de Julia Otero en La 1 de TVE, le ha dedicado al movimiento feminista con motivo de la celebración del 8-M. Un espacio que ha llegado marcado por la polémica y las amenazas de boicot en redes sociales por invitar a la hija de Rocío Jurado a la televisión pública.

Con el título El día que la mujer alzó la voz, Julia Otero ha entrevistado a Rocío Carrasco sobre la repercusión de su documental y también ha hablado con Leticia Dolera sobre cómo es ser mujer en el cine. Además, el programa también ha contado con la participación de la cantante y actriz Jedet, la futbolista Aitana Bonmatí y la astronauta Sara García.

Rocío Carrasco ha hecho balance de todo lo que ha supuesto para las víctimas de violencia de género y para ella su documental Contar la verdad para seguir viva, emitido por Telecinco en 2022 y que se convirtió en uno de los eventos del año. Julia Otero subrayó que la noche en la que se emitió, el 016 recibió muchas llamadas. "Ese mes, las denuncias crecieron en un 61%".

"Quedaría muy bonito decir que lo he hecho por las mujeres, pero lo hice por mí. Porque lo necesitaba. Si he contribuido lo más mínimo a que la sociedad avance de cualquier forma, yo me doy por satisfecha", confesaba Rocío Carrasco.

"Llega un momento de mi vida en el que me veo obligada a contar determinadas cosas porque yo decido que no quiero seguir viviendo de esa forma y que no lo voy a hacer", ha explicado. "Pasó mucho tiempo hasta que tomé la decisión de contarlo todo. Contarlo ha sido beneficioso, me ha servido de terapia", confesó la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco también ha lanzado un mensaje a todas aquellas chicas que están empezando una relación tóxica: "Abre los ojos, si te están diciendo que por ahí no será por algo. Que estén alerta de signos, de palabras y que al final eso se convierte en lo que es pero que no queremos ver".

Al final de la conversación, Julia Otero se ha interesado sobre la situación judicial del caso de Rocío Carrasco. De hecho, Antonio David ha intentado frenar la entrevista con amenazas de denuncias si en el transcurso del programa se realizaba cualquier tipo de imputación de delito falso contra él. "Judicialmente, ¿en qué punto estás? ¿Hay algo pendiente?", le preguntaba la periodista de Monforte de Lemos.

Después de una pausa y con voz tranquila, Rocío Carrasco ha soltado la bomba: "No se ha abierto nada, pero estamos estudiando la reapertura. Se está estudiando", anunciaba la hija de Rocío Carrasco antes de agradecer "a esas mujeres y a muchísimos hombres, también a mi equipo que ha hecho lo posible para que esto se hiciera. Las gracias las doy yo".