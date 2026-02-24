Alerta alimentaria por la posible presencia de astillas de madera en queso rallado de varias marcas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una alerta alimentaria en varios quesos rallados españoles, que podrían contener astillas de madera.

La notificación se ha producido a raíz de una información de la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que advertía de la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, del lote 2426026 y con fecha de caducidad 05/06/2026.

Desde la AESAN, recomiendan a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta con los lotes seleccionados se abstengan de consumirlos por la potencial presencia de estos objetos extraños.

Aunque las astillas de madera no suponen riesgo microbiológico, pueden causar heridas o lesiones si se ingieren accidentalmente. De hecho, si alguna persona ha ingerido los mencionados lotes de los productos y presenta dolor o lesiones en boca o garganta, se recomienda consultar con un profesional sanitario.

Según apuntan desde la agencia, en un primer momento, estos productos se habrían distribuido por varias comunidades autónomas, concretamente por Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra. Sin embargo, desde la AESAN no descartan que puedan darse redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Según indican en la AESAN, por el momento, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI "con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".

Concretamente, los lotes afectados que recoge la AESAN son los siguientes:

Queso rallado gouda (Marca Alteza)

Número de lote: 2426026

Fecha de caducidad: 05.06.2026

Peso de unidad: 200 g.

Temperatura: refrigerado

Queso rallado gouda (Marca Albéniz)

Número de lote: 2426026

Fecha de caducidad: 05.06.2026.

Peso de unidad: 1 Kg.

Temperatura: refrigerado

Queso rallado mozarella y provolone (Marca Froiz)