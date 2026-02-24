La vuelta de Quevedo, "Ni Borracho", directo al número 1 en España

'Ni borracho', anticipo del que será el tercer álbum de estudio de Quevedo, ha entrado directo al número 1 de las canciones de mayor éxito en España, según la lista oficial publicada por Promusicae a partir de las reproducciones y ventas cosechados entre el 13 y el 19 de febrero.

El sonido con raíces explícitamente canarias del nuevo sencillo del músico español aparece así en la clasificación por delante de 'Nuevayol' y 'Baile inolvidable' de Bad Bunny, quien, en su último trabajo publicado hace un año, ya había apostado precisamente por ir más allá de los ritmos urbanos y el reguetón que le dieron fama y ahondar en la tradición musical de su tierra.

El tirón del nuevo sencillo de Quevedo además pareció reimpulsar su anterior disco, 'Buenas noches' (2024), que volvió a escalar posiciones en la lista de los álbumes de mayor éxito del país y situarse en tercer lugar, solo por detrás de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, que fue primero aún empujado por el fenómeno de la Super Bowl, y 'Lux' de Rosalía, que fue segundo.

Entre las posiciones de honor cabe destacar una novedad. 'Wuthering Heights', la banda sonora para la película 'Cumbres borrascosas' realizada por Charlie XCX, logró colarse en la quinta posición, tras 'Cuarto azul' de Aitana.

La siguiente novedad en lista fue el nuevo EP de OBK, 'Vértigo', que cerró el 'top 10', tras la reentrada de 'Bodhiria' de Judeline (sexta), 'Borondo' de Beéle (séptimo), 'Vivir pa' quedarse' de JC Reyes (octavo) y 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' de Bad Bunny.

En cuanto a los vinilos más vendidos, se mantuvo 'Debí tirar más fotos' en primera posición, seguido por este orden de 'Bodhiria', 'Lux', 'De la forma en que yo quiero' de L'Haine y 'Wuthering Heights'.