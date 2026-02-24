Ortega Smith desautoriza a Abascal y se mantiene como portavoz de Vox en el ayuntamiento

Ortega Smith desautoriza a Abascal. El concejal en el ayuntamiento de Madrid ha aparecido este martes en el pleno y ha ocupado su asiento, pese a que la dirección nacional de su partido le ha apartado supuestamente de la portavocía y le retirara la militancia de forma cautelar. Otros dos concejales, que le apoyan, han sido expulsados del partido.

El reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid establece que un cambio en la portavocía debe aprobarse por mayoría del grupo municipal correspondiente y, en este momento, los críticos con Ortega Smith no cuentan con mayoría.

A su llegada al pleno, el todavía portavoz de Vox ha contestado al presidente del partido, Santiago Abascal, que su "primera preocupación es Madrid y España" y que algunos deberán plantearse si la división "es lo más conveniente" para el país.

La sesión plenaria ha arrancado con los concejales de Vox sentados en la bancada en el mismo orden de siempre pero la llegada a Cibeles ha evidenciado la fractura del grupo: por un lado llegaban juntos Ortega y los también suspendidos de militancia de forma cautelar Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y, por otro y por separado, Cabello y el secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, quien la apoya.

A su entrada al hemiciclo el aún portavoz ha querido rebajar expectativas a la prensa asegurando que se trata de un Pleno ordinario más donde acuden a "defender a los madrileños". "A los madrileños no les vamos a defraudar, no les vamos a engañar y no les vamos a olvidar", ha señalado.

"Vamos a seguir defendiendo su libertad, la libertad de poder circular por las calles sin violencia, sin machetazos, la libertad de poder llegar a fin de mes sin que les esquilmen con impuestos abusivos, la libertad de que sus hijos no sean adoctrinados por el fanatismo y las imposiciones de las ideologías de la izquierda", ha trasladado a la prensa.

Eso es lo que vienen defendiendo desde 2019, cuando llegó al Ayuntamiento. "Algunos tendrán que preguntarse y tendrán que contestar a los madrileños por qué, ante una situación de tanta gravedad en España, con tantos problemas, con un gobierno de delincuentes y de criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños", ha lanzado a la dirección de su partido.

"Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles, si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños. Nosotros seguimos trabajando exactamente igual que el primer día, en pro de Madrid, en pro de España y en pro de la libertad", ha insistido.

La supuesta nueva portavoz admite la fractura

La concejala de Vox Arantxa Cabello, ha reconocido la "fractura" que vive su grupo municipal y ha calcuado que "en un mes" será la portavoz en sustitución de Javier Ortega Smith, como reclama la dirección nacional del partido.

A su llegada al Pleno, Cabello ha trasladado a la prensa que asume una responsabilidad y que no tiene "ningún tipo de animadversión" a ninguno de sus compañeros, "pero desde el punto de vista político, evidentemente sí hay una fractura".

En Vox están "inmersos en un procedimiento que supone que hay que hacer una serie de cuestiones administrativas para conseguir ejecutar la resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)". Así, ha incidido en que es la dirección de Vox la que le nombra portavoz.

Para poder hacer efectiva la sustitución en la portavocía se necesita una votación con mayoría en el grupo municipal, algo que no tiene Cabello. "Como esta mayoría no existe, estamos ejecutando este procedimiento y cuando ya todo esté resuelto, cuando haya una resolución definitiva, los que no han acatado la orden de la dirección del partido tendrán que pasar a no adscritos", ha subrayado.