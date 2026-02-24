Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
A la deriva, a oscuras y sin inodoros: la pesadilla a bordo del megacrucero de lujo que zarpó de Barcelona
A la deriva, a oscuras y sin inodoros: la pesadilla a bordo del megacrucero de lujo que zarpó de Barcelona

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Crucero 'Celebrity Infinity'
Crucero 'Celebrity Infinity'

Muchas familias hacen un esfuerzo económico considerable a lo largo del año para disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Lamentablemente, el que se cree que es uno de los viajes de la vida acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Es lo que les pasó a varios pasajeros del gran crucero de lujo "Celebrity Infinity" el pasado mes de febrero. 

El barco partió de Barcelona el 3 de febrero y tenía prevista su llegada a Grecia el 16 de febrero. Los planes se truncaron cuando un corte generalizado de electricidad dejó al crucero a la deriva en aguas frente a la costa griega, sin posibilidad de maniobrar. 

De acuerdo al portal especializado Kreuzfahrt Aktuelles, en la noche del domingo 1 de febrero se fue la luz, dejando inoperativos tanto las luces como el aire acondicionado y los baños. Ante ello, la tripulación lanzó una llamada de socorro. 

Próximo crucero, en duda

El transatlántico fue remolcado posteriormente al puerto de El Pireo gracias al trabajo del personal de la guardia costera. Afortunadamente, no hubo heridos. Poco después, el crucero se canceló y se ofreció una indemnización a los pasajeros. 

El próximo está programado para el próximo 27 de febrero, de acuerdo a las últimas previsiones, si bien no es seguro que parta. Para la compañía, su máxima es velar por la seguridad de todos los clientes. "Estamos realizando las tareas de mantenimiento necesarias", afirmó la línea de cruceros, Celebrity Cruises.

Un crucero con bastante trayectoria

El "Celebrity Infinity" lleva surcando los mares desde 2000. Sus 300 metros de eslora permiten acoger a 2.000 pasajeros. En cuanto a los itinerarios, son destinos del Mediterráneo a los que se suele dirigir, además de Canarias. Los clientes pueden disfrutar de infinidad de lujos gracias a los numerosos restaurantes, bares, boutiques y zonas de spa con los que cuenta.

