Ver imágenes de 'influencers' bebiendo alcohol aumenta el deseo de tomar una copa en jóvenes

La influencia de los influencers es real... y no siempre positiva. Una prueba de ello es un experimento aleatorio de Rutgers Health y la Universidad de Harvard que demostró que los jóvenes que vieron publicaciones de influencers con alcohol fueron significativamente más propensos a desear una bebida que aquellos que vieron publicaciones similares de los mismos influencers, pero sin alcohol.

El estudio publicado en JAMA Pediatrics, dirigido por Jon-Patrick Allem, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de Rutgers, es el primer ensayo aleatorio que demuestra que la exposición al alcohol en las redes sociales impulsa el deseo de beber.

"Queríamos ir más allá de la asociación para establecer un orden temporal, es decir, el deseo de beber de los participantes surgió después de ver el contenido", plantea Allem, como recoge Europa Press.

Cómo se hizo el estudio

Para lograrlo, el equipo trabajó con YouGov, un proveedor de investigación de mercado y análisis de datos en línea, para reclutar una muestra de adultos de entre 18 y 24 años y los asignó aleatoriamente a uno de dos feeds.

Cada participante estuvo expuesto a 20 publicaciones de Instagram de influencers de estilo de vida. Las de un grupo incluían imágenes de consumo de alcohol o a favor del alcohol, como sostener una bebida. El otro grupo vio publicaciones similares de los mismos influencers, pero sin alcohol.

En un ejemplo que describió Allem, el primer grupo vio a la pareja preparando la cena mientras bebían vino, mientras que los otros vieron una escena similar en la cocina donde la pareja estaba bebiendo chocolate. Después de ajustar factores como el uso diario de las redes sociales, el consumo de alcohol durante la vida y la exposición previa a la publicidad del alcohol, los participantes que vieron alcohol en los videos tenían un 73% más de probabilidades que los que no vieron alcohol de informar un mayor deseo de beber inmediatamente después de ver los vídeos.

Los participantes que calificaron a los influencers como confiables, honestos y conocedores tenían más de cinco veces más probabilidades de informar un mayor deseo de beber después de ver videos con alcohol.

"Es algo mucho más sutil"

"Ninguno de los videos era publicidad explícita de alcohol", matizó Allem. "Es algo mucho más sutil. Se trata de contenido que la gente encuentra en sus visitas habituales a Instagram o TikTok, simplemente la vida cotidiana de los influencers que aparecen en el vídeo".

Los hallazgos llegan en un momento en que el consumo general de alcohol en Estados Unidos ha caído a mínimos históricos, impulsado en parte por las generaciones más jóvenes que beben menos que sus predecesores. Sin embargo, entre quienes beben, el consumo excesivo y las borracheras siguen siendo comunes.

Retrasar el inicio como estrategia de prevención

"Décadas de investigación demuestran que cuanto antes se consume la primera copa, mayor es la probabilidad de experimentar problemas relacionados con el alcohol en el futuro", recordó Alex Russell, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Harvard y coautor del estudio.

"Por lo tanto, retrasar el inicio del consumo es una estrategia clave de prevención. Dado que los espacios online como las redes sociales influyen cada vez más en los hábitos de consumo de alcohol de los jóvenes, las iniciativas de prevención también deben centrarse en estos entornos digitales", agregó.

El experimento no muestra si un breve estallido de deseo se traduce en consumo real de alcohol o si la exposición repetida durante meses cambia el comportamiento. Aun así, el ensayo aporta evidencia experimental al debate sobre el papel de las redes sociales en la vida de los jóvenes.